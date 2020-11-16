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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir dizi ziyaret için gece saatlerinde İzmir'e geldi. Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger karşıladı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 07:50
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret kapsamında gece saatlerinde İzmir'e iniş yaptı. Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet karşıladı. Öte yandan, Bakan Soylu gün içeresinde ilk olarak Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı için Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde(AFAD) basın toplantısı gerçekleştirecek. Toplantının ardından Bakan Soylu, Konteyner kent alanında ve yıkım alanında incelemelerde  bulunucak daha sonra çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluİzmirDeprem
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