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Husumetlisince göğsünden vuruldu

Karaman'da, Habib Ş. (38) çıkan tartışmada husumetli olduğu V.T. tarafından dükkanında tabancayla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Habib Ş. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri V.T.'yi bulmak için çalışma başlattı.

14 Haziran 2020 Pazar 09:15
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Husumetlisince göğsünden vuruldu

Olay, saat 22.00 sıralarında, Külhan Mahallesi'ndeki tütüncüler çarşısında meydana geldi. Habib Ş.'nin tütün dükkanına husumetli olduğu V.T. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. V.T. tabancayla Habib Ş.'ye ateş etti. Habib Ş. merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. V.T. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Habib Ş. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

EVİNİN ÖNÜNDE BACAKLARINDAN VURULMUŞ

Öte yandan, Habib Ş.'nin 19 Nisan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

YAKALANDI

Karaman'da, husumetlisi Habib Ş.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan V.T., polisin çalışması sonucu yakaladı. V.T., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın?' sorusuna, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok hoşuma gitti, vurdum" diye cevap verdi. Şüpheli V.T., özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HusumetYARALAMASilahPolisTabanca
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