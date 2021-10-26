Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,509.20
ALTIN
550.20
DOLAR
9.53
STERLİN
13.15
EURO
11.08
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul'da kamu konutu satışı
İstanbul'da kamu konutu satışı
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...
ÖSYM araç kiralama hizmeti alacak
ÖSYM araç kiralama hizmeti...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hülya, sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, Hülya Arsever (39), sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında bir tabanca da bulunan Arsever'in, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

26 Ekim 2021 Salı 15:34
218 Okunma
Hülya, sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu

Olay, saat 12.30 sıralarında Eğirdir Adayolu Caddesi'nde otogar yakınındaki otobüs yazıhanesi yanında meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya Arsever'i göğsünden vurulmuş halde cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri, Arsever'in cansız bedenini morga kaldırdı. Arsever'in yanında ayrıca bir tabanca da bulundu. 

Mahalle halkı, Arsever'in otogar civarında bir süre dolaştığını, ardından silah sesi duyduklarını söyledi. Hayatını kaybeden Arsever'i tanıdığını belirten Recep Çevikçelik, "Hanım, aile dostum, ağabeyim diyeceğim kişinin eşiydi. Cevizin kabuğunu doldurmayacak bir nedenle bu oldu" dedi. Arsever'in, eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle bunalıma girdiği ileri sürüldü. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaEğridirCinayetIntiharKadın CinayetiHülya Arsever
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti
Emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
Mersin'de, muz kolileri arasında 60 kilo kokain ele geçirildi
Mersin'de, muz kolileri arasında 60 kilo kokain ele geçirildi
​​​​​​​Azra'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
​​​​​​​Azra'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Askeri lise sınav sorularının örgüt tarafından verildiğini itiraf ettiler
Askeri lise sınav sorularının örgüt tarafından verildiğini itiraf ettiler
Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni
Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni
İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
İzmir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 
İzmir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma