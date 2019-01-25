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Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

25 Ocak 2019 Cuma 10:35
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Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor

Dün Antalya'da etkili olan fırtınada, Kemer ilçesi Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dün gece havanın kararması nedeniyle durdurulmuştu. Çalışmalar bugün sabah saat 08.30 itibariyle yeniden başladı. Arama çalışmalarına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ekipleri katıldı. Dalgıçlar hem su altında hem de yüzeyde arama yaparken, jandarma da arama köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarını Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur de takip ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHortumKader Buse Acar
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