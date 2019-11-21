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Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.

Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.

21 Kasım 2019 Perşembe 11:45
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Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı

ZONGULDAK - Çaycuma'ya bağlı Adaköy İlkokulu Müdürü İbrahim Erman, Çaycuma Milli Emlak Müdürlüğü’nden Yeşiltepe Mahallesi’nde hobi bahçesi yapmak için arsa kiraladı. Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı yetiştirmek istedi. Bal kabakları, olgunlaştığında 40 kilograma kadar ulaştı. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı bal kabakları büyük ilgi gördü. Kabakları görünce şaşırdığını anlatan Erman, "Hobi şeklinde bahçe yapıyorum. Mesai saatlerinin dışında vaktimi burada geçiyorum. Yer elması gibi her türlü sebzeyi burada yetiştiriyorum. Kabağı ilk defa yetiştirdim. Amerikan bal kabağı diye geçiyor ismi. Özellikle bir tanesi 40 kiloya yakın oldu. Bunu olduktan sonra tarttım ben. Diğerleri de 20'şer kiloluk 4 kabağım oldu. İnsanın toprakla buluşturduğu tohumdan aldığı bu ürünler heyecanlandırıyor. Kabaklar çok ilgi çekti. Bunu yaparken çevredekiler de merak ediyor. Bunu insanlara vereceğim. Toprakla ilgili insanlarda merak uyandırdıysam mutlu olurum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
40 Kiloluk KabaklarZonguldak
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