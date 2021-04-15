HİZMET DESTANLARI YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

HABER: FİLİZ YAVUZKURT

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iki yıllık görev süresi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıda Başkan Gürkan, Ramazan ayına girilecek olmasından dolayı basın mensupları nezdinde tüm hemşehrilerinin Ramazan ayını kutladı. Malatya halkının büyük teveccühüyle Şehrü’l Emin olarak hizmet etmek için halk tarafından görevlendirildiklerini ifade eden Başkan Gürkan, aldıkları görevin vecahatine talip olduklarını söyledi.

Başkan Gürkan, “Devraldığımız yeri geriye götürürseniz onun vebalinde ezilirsiniz ama ileriye götürürseniz onun vecahatine yani şerefine nail olursunuz” dedi.

AK Parti’nin 11 maddelik manifestosu doğrultusunda beş temel ilke oluşturduklarını belirten Başkan Gürkan, “Bizim belediyecilik anlayışımızda temel faktör şudur; biz 5 temel ilke üzerinde yürürüz. Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Çevrenin ve Yeşilin Korunması Belediyeciliği ve Hizmet Belediyeciliği olarak 5 temel ilke belirledik” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasının devamında, “ Hizmet yolumuza devam ederken durmak yok yola devam hizmet düsturu içerisinde hızlı bir şekilde milletimizle bütün hizmetleri buluşturma gayreti içerisindeyiz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin şöyle bir ifadesi var; “ İnsan, taşın toprağın arasında şehrini inşa ederken esasında kendisini inşa eder. Gönlü taş olanın şehri taş olur, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur. Bizim gönlümüz aşkla dolu ve şehrimizi de gülistan yapma noktasında çıktığımız bu kutlu yolda yolumuza ve hizmetimize devam etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Basın mensuplarına iki yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, yapılan çalışmaları sinevizyon da başlıklar halinde basın mensuplarıyla paylaştı. Katılımcı, Sosyal, Kültürel, Çevrenin ve Yeşilin Korunması ve Hizmet Belediyeciliği başlıklarında yapılan çalışmaları anlatan Başkan Gürkan, Malatya’nın en önemli yatırımlarından olan Şire Pazarı ve Lisanslı Depoculukta Malatya’ya önemli bir ekonomik katkı sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Gürkan, modern bir Şire Pazarının ihale sürecinin tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi, “Malatya’ya yakışır bir Şire Pazarı olması lazım dedik. İhalesini yaptığımız projemiz inşallah Malatya’ya yakışır şekilde olacak. İçerisinde kayısının bütün aşamalarıyla görselleştirildiği müzesi, Malatya’ya yakışacak ticari alanları, sosyal tesisleri, sosyal donatıları, kütüphaneleri, toplantı salonları ve konferans salonlarıyla modern anlamda bir alanı Malatya’mıza kazandıracağız.”

Şire Pazarıyla entegre bir tesis olan Lisanslı Depoculuğun, Türkiye’nin en modern lisanslı deposu ve kayısı bazında da dünyada tek olan modern bir tesis yapıldığını belirten Başkan Gürkan, “Malatya’ya katma değeri 300 milyon TL olan kuru kayısıda bizim koyduğumuz hedef iki tesisimiz tam anlamıyla devreye girdiğinde 1 milyar 500 bin dolar. Dünyadaki 5 milyar dolar olan katma değerin Malatya’ya 1 milyar 500 bin dolarını getirirsek Malatya 5 kat daha değerlenir demektir” diye konuştu.

Hizmet Belediyeciliği hakkında da yaptıkları yatırım ve hizmetlerle ilgili kısa kısa bilgiler veren Başkan Gürkan; Yeni Şire Pazarı ve Lisanslı Depoculuk, Eski Vagon Fabrikasının Kızılay Üretim Üssü haline getirilmesi, Yeni Kongre ve Fuar Merkezi, Yeni İtfaiye Binası, Yimpaş Binasının Malatya’ya kazandırılması, Polis Evi, Millet Kütüphanesi, Yeni Sanayi Sitesi, Buğday Pazarı, Gençlik ve Spor Kompleksi, Özel Harekât Merkezi, Altay Kışlası Er Yatakhanesi, Adliye Sarayı, Ekmek ve Yemek Fabrikası, Kent Meydanı, Kernek Meydanı, Fidancılar Sitesi, Sokak Sağlıklaştırılması, Bilkent Üniversitesi Yerleşkesi, Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu, Gelincik Tepesi Yol ve Altyapı, Beydağı Kentsel Dönüşüm, Taştepe Kentsel Dönüşüm, Yamadağı Kayak Merkezi Yolu, Kırsalda ve Merkezde Yol Yapım Çalışmaları, Altınkayısı-Bostanbaşı Bağlantı Yolları, Altın Kayısı Bulvarı, Anayurt Bulvarı, Köprü, Kavşak, Kanal ve Kaldırım Çalışmaları, İçmesuyu, Kanalizasyon, Batı Kollektörü, Doğu Kollektörü, Yöresel Ürünler Pazarı, Otobüs Durakları Yenileme, Orduzu Çim Saha, Mutfak Akademisi, Meclis Salonu, İŞ Makinesi ve Otobüs Alımı, İlçeler Yeni Meydan Düzenlemeleri ve Taksi Durakları Yenileme yatırımlarının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.