Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
890,25
DOLAR
14,84
STERLİN
18,59
EURO
15,63
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı

ADANA’da, 15 farklı olayda 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Serhat Asan’ın (22), bir apartmanın otoparkındaki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:31
Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 10 gün içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 15 ayrı hırsızlık olayında ev, iş yeri ve araçlardan yaklaşık 100 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 10 şüphelinin önce eşkalini, sonra da kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Serhat Asan’ın farklı tarihlerde kent merkezinde 6 ayrı motosiklet çaldığı ve bir otomobilden de hırsızlık yaptığı saptandı. Aslan’ın, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir apartmanın otoparkından motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serhat Asan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaHırsızHırsızlıkOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
Arkadaşının mezarına Trabzonspor bayrağı örttü
Arkadaşının mezarına Trabzonspor bayrağı örttü
Konya Ovası'na can verecek 40 milyon metreküplük su havzası bulundu
Konya Ovası'na can verecek 40 milyon metreküplük su havzası bulundu
Aspendos Arena'nın tahliye kararı kesinleşti
Aspendos Arena'nın tahliye kararı kesinleşti
MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu
Bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu
Bayram ziyaretinden dönen aileye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Bayram ziyaretinden dönen aileye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
25 gündür kayıp olan gencin ormanda ağaca asılı cesedi bulundu
25 gündür kayıp olan gencin ormanda ağaca asılı cesedi bulundu
TEM'in Kocaeli geçişi rahat 
TEM'in Kocaeli geçişi rahat 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma