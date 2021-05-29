Hilvan'da arazi kavgası: Baba-oğul öldü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Fail Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi nedeniyle husumetli olan Ökten ve Demirkol aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlarım isabet ettiği Adil Ökten, Muhittin Ökten ve Mahmut Ökten yaralandı. Kavganın ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, acil servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alınırken, jandarma ekipleri kavganın çıktığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi’nde, arazi nedeniyle husumetli olduğu ileri sürülen aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba Adil Ökten ve oğlu Mahmut Ökten kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

Kavgada yaralanan diğer kişinin tedavisine devam ediliyor.