Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.454,61
ALTIN
904,45
DOLAR
14,94
STERLİN
18,47
EURO
15,83
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta...
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema salonları kiraya verilecek
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema...
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hıdırellez dilekleri günün ilk ışıklarında suyla buluştu

ANTALYA'da, Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarıyla Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktaya akın etti.

06 Mayıs 2022 Cuma 11:28
Hıdırellez dilekleri günün ilk ışıklarında suyla buluştu

Kış mevsiminin bitişi ve baharın habercisi olan Hıdırellez, koronavirüs sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından 2 yıl aradan sonra kutlandı. Dileklerini ve isteklerini çizdikleri kağıtları ritüele göre günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Hıdırellez inanışına göre, sahile gelenler, önceden hazırladıkları ve isteklerini tarif eden çizimlerin olduğu kağıtları, yanlarında getirdikleri çakıl taşlarıyla gül yapraklarını denize bıraktı. Bazı kişiler kağıtlarının arkasından dilekleri için dua ederken, bazısı sahilde başka kağıtları yaktı. Bazıları da duaların ve ritüellerin ardından sahilde oturup güneşin doğuşunu izledi.

KUR'AN OKUYUP, DUA ETTİLER

Muratpaşa ilçesindeki Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu park da dileklerini denizle buluşturmak isteyenlerin akınına uğradı. Gün doğumuna dakikalar kala şelalenin üzerindeki seyir terasına gelenler, dilek kağıtlarını suya bıraktı. Bu sırada kimileri Kur'an-ı Kerim okudu, kimileri de ellerini semaya açıp dua etti.

3 KUŞAK DİLEK DİLEDİ

Annesi ve kızıyla dileklerini yazdıkları kağıtları Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktaya attıklarını anlatan Demet Yılmaz, "Dilek kağıtlarımızı geceden hazırladık, o heyecanı yaşadık. Hıdırellez geleneğini annem bana öğretti. Önceden taşla kağıda yazar çizerdik, şimdi ise kalemle yazıp hazırlıyoruz. Yıllar önce annemin öğrettiği geleneği şimdi de ben kızıma öğretiyorum. Bugün de buraya annem, ben ve kızım birlikte geldik" dedi.

Kızı ve torunuyla dileklerini suya bırakan Meral Yılmaz, "Eskiden yalnız gider dileklerimi suya atardım. Şimdi ise kızım ve torunumla geldim. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Annesi ve anneannesinden öğrendiklerini yaptığını söyleyen Ada Avcu, "Yazdığım dilekleri kimseye söylemedim ve suya attım" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ARI DA PARKTA

Ailesiyle Düden Şelalesi'ne gelen CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Niyetleri kağıda aktarılmış. O kağıtları da geleneklerimize göre gül ağacının dalına asarak sabah erken saatte alıp denizle buluşturmak için buradayız. Eşim ve kızım dilekte bulunmuşlar. Buradan atma görevi de bana düştü. Umarım tüm vatandaşlarımızın niyetleri kabul olur" diye konuştu.

7 YILDIR SUYLA BULUŞTURUYOR

Dün geceden dileklerini bir kağıda yazıp gül dalına bağladığını anlatan Duygu Deveci, "Arkadaşlarımızla buraya geldik. 7 yıldır düzenli olarak geliyorum. Hıdırellez'i Türk kültürünün önemli bir geleneği olarak düşünüyorum. Hıdırellez geleneğini yaşatmak için hem çevreme hem de çocuklarıma öğretmeye çalışıyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHıdırellezDilek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayburt’ta tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Bayburt’ta tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
KAKAVA COŞKUSU
KAKAVA COŞKUSU
Kilis’te silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
Kilis’te silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
Tartıştığı kadın tarafından bıçaklandı
Tartıştığı kadın tarafından bıçaklandı
Edirne'nin simgesi 'kanlı sancak', şehitlerin izlerini taşıyor
Edirne'nin simgesi 'kanlı sancak', şehitlerin izlerini taşıyor
Mikroplastikler, Akdeniz'i tehdit ediyor 
Mikroplastikler, Akdeniz'i tehdit ediyor 
Evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü
Evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü
Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
Arkadaşının mezarına Trabzonspor bayrağı örttü
Arkadaşının mezarına Trabzonspor bayrağı örttü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma