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Heyelan, yöre sakinlerini susuz bıraktı

Muş'un Konukbekler beldesi ile çevresinde, kar erimesi nedeniyle 2 haftadır heyelan meydana gelirken, içme suyu şebekesinde hasar oluştu. Borular tahrip olduğu için beldedeki 2 mahalle ve Savaşçılar köyünde yaşayanlar, susuz kaldı.

Heyelan, yöre sakinlerini susuz bıraktı

Muş'un Konukbekler beldesi ile çevresinde, kar erimesi nedeniyle 2 haftadır heyelan meydana gelirken, içme suyu şebekesinde hasar oluştu. Borular tahrip olduğu için beldedeki 2 mahalle ve Savaşçılar köyünde yaşayanlar, susuz kaldı.

12 Nisan 2019 Cuma 11:20
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Heyelan, yöre sakinlerini susuz bıraktı

MUŞ - Muş'ta hava ısınırken, eriyen karlar, Konukbekler beldesi ve çevresinde heyelana yol açtı. Bölgede 2 haftadır toprak kayması sürerken, içme suyu şebekesinde hasar meydana geldi. Borular kırıldığı için beldedeki 2 mahalle ve Savaşçılar köyünde yaşayanlar, susuz kaldı. Savaşçılar köyünün muhtarı Abdurrahman Bilici, heyelan nedeniyle bir evde de çatlaklar oluştuğunu söyledi. Evinin duvarları çatlayan yöre sakini Seher Dönmez, korktukları için içeride duramadıklarını ve komşularında kaldıklarını söyledi.

Konukbekler Belediye Başkanı Bahri Atik ise heyelan nedeniyle içme suyu borularının kırıldığını söyledi. Belde ve mahallelerde su ihtiyacının sondaj kuyusundan sağlandığını belirten Başkan Atik, su sıkıntısını çözmek için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HeyelanSussuz
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