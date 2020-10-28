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HES uygulamasındaki harita kırmızıyla kaplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında saydığı Eskişehir’de, koronavirüs artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Yaklaşık 5 bin 200 kişinin pozitif vaka olarak evde tedavi gördüğü ve 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kentin tamamı, son 15 günde HES risk haritasında ‘yüksek risk’ anlamında gelen ‘kırmızı’ renge boyandı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 14:51
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HES uygulamasındaki harita kırmızıyla kaplandı

ESKİŞEHİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini ifade ederek, İstanbul başta olmak üzere, 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü ifade etti. Koca, “Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım” mesajı verdi. Bakan Koca’nın koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında gösterdiği Eskişehir’de, tedbirlere uyulmaması endişe yarattı.

200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mart ayından bu yana 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir’de, 5 bin 200 pozitif vakanın ise evlerinde tedavi gördüğü ifade edildi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Yunus Emre Devlet, Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin pandemi servislerinde ise yaklaşık 550 kişinin tedavisi ise sürüyor.

HES RİSK HARİTASI ‘KIZARDI’

Eskişehir’deki koronavirüs vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasına da yansıdı. Eskişehir’in risk haritası son 15 günde kentin neredeyse tamamında ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renge boyandı. Eskişehir’de genel olarak maske zorunluluğuna uyulduğu gözlenirken, özellikle tramvay ve halk otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi ise endişe yarattı. Koronavirüsten maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ederek korunmaya çalıştığını ifade eden Funda Aslan, tedbir almayanlar nedeniyle vaka sayılarının arttığını ifade ederek, “Koronavirüsten maske takarak, sosyal mesafeye dikkat ederek ve ellerimizi sık sık yıkayarak korunmaya çalışıyoruz. Eskişehir’de vakaların arttığını duydum. İnsanlara kurallara kesinlikle uymuyor, daha çok denetim yapılması gerekiyor” dedi.

Eskişehir kent merkezinin yanı sıra en çok koronavirüs vakasınıın ise Sivrihisar ilçesinde görüldüğü belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaHES UygulamasıHaritaKırmızı
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