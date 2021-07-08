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Hedef şaşırtmak için Ukrayna’ya uçak bileti almış

ADANA merkezli 12 ilde, çalıntı ve icralı TIR’ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya sürdükleri belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltı sayısı, yakalanan 3 kişiyle birlikte 37’ye çıktı. Şebekenin elebaşı S.K.’nin, polise hedef şaşırtmak için farklı şehirlerdeki havalimanlarından Ukrayna ve Gürcistan’a uçak bileti alıp, bir süre sonra iptal ettiği, tanınmamak için sakal bıraktığı ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 11:19
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Hedef şaşırtmak için Ukrayna’ya uçak bileti almış

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, çalıntı, icralı TIR’ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebeke ortaya çıkarıldı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis, şebekeye üye 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 6 Temmuz günü Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye’de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında şebekenin elebaşı S.K.’nin de bulunduğu 1’i kadın 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

300’E YAKIN TIR’A EL KONULDU

Operasyonda 300’e yakın şasi numarası değiştirilmiş TIR ele geçirilirken, adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; basıma hazır 15 şasi numarası, TIR’lardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet ele geçirildi.

150 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şebeke üyelerinin sattıkları TIR’lardan elde ettikleri bir kısmı para, bir kısmı taşınmaz 150 milyon TL’lik mal varlıklarına tedbir konuldu. Operasyon kapsamında el koyulan 137 TIR İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülürken, diğer TIR’ların ise kente getirilmek üzere yola çıktığı bildirildi.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

İzmir’de saklandığı villada gözaltına alınan şebekenin elebaşı S.K.’nin polisi görünce kaçmaya çalıştığı, kovalamacayla yakalandığı bildirildi. S.K.’nin polise hedef şaşırtmak için farklı illerdeki havalimanlarından Ukrayna ve Gürcistan’a uçak bileti alıp, dikkatleri bu yöne çektiği, bir süre sonra iptal ettiği tespit edildi. Tanınmamak için sakal bırakan S.K.’nin, banka hesabından hiçbir harekette bulunmadığı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. S.K.’nin ilk ifadesinde sokağa çıkma yasağını delmek için uçak bileti aldığını söylediği bildirildi.

S.K.'nin da aralarında bulunduğu 1’i kadın 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTIRHırsızşebekeçeteEmniyetPolis
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