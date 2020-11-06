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Hazine arazisindeki lüks otele ikinci yıkım kararı

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası Hidayet Koyu'ndaki orman arazisine yaklaşık 5 yıl önce belediyeden 'basit onarım' izni alınarak inşa edilen lüks butik otelle ilgili 2017'deki yıkım kararı uygulanmadığı için ikinci kez yıkım kararı verdi.

06 Kasım 2020 Cuma 08:55
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Hazine arazisindeki lüks otele ikinci yıkım kararı

Kaş'ta en fazla işgal altındaki bölgelerden Çukurbağ Yarımadası'nın Hidayet Koyu'nda, 2015'e kadar bekçi kulübesi ve gözleme-çay satışı yapılan baraka tarzı yapı için M.B.K. ve H.B. tarafından eski yapıyı tamir amacıyla yapılan başvuruya, Kaş Belediyesi 11 Şubat 2015 tarihinde basit onarım izni verdi.

BASİT ONARIM YERİNE LÜKS BUTİK OTEL

Belediyenin 291 sayılı yazısıyla verilen izin kapsamında, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve tavan kaplamaları, sıhhi tesisat tamirleri ve çatı onarımı gibi basit onarım işleri yer alıyordu. Basit onarım izniyle başlatılan çalışmalarda, 13 odalı lüks butik otel, restoran, otopark ve plaj tesisi inşa edildi.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

Kaş'ta yerel halkın da denize girdiği alanda inşa edilen lüks butik otelle ilgili bölge vatandaşları hem yerel yönetimlere hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerine şikayette bulundu. Şikayetlerde, daha önce küçük bir baraka ve gözleme-çay satılan bir yer varken, orman müdürlüğüyle de davalık olan arazi için ruhsat verilmesi de mümkün değilken, basit onarım izniyle butik inşa edildiği belirtildi.

HAZİNE DAVAYI KAZANDI

Öte yandan bu arazinin içinde olduğu bölgedeki bazı ada- parsellerdeki arazilerle ilgili Hazine ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2010 yılında açtığı davalar ise 2015 yılında sonuçlandı. Kaş Kadastro Mahkemesi, Hidayet Koyu'nun da içinde yer aldığı parsellerin 'orman' vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın 3'üncü Derece Doğal Sit alanı içerisinde kaldığının belirtilmesine karar verdi.

İLK KARAR 2017'DE VERİLDİ

Mahkeme kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 2017 yılında yıkım kararı verdi. Hidayet Koyu 207 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan izinsiz uygulamalar hakkında 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65'inci maddeleri hükümleri doğrultusunda yapanlar ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca, Kaş Belediyesi'nce izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucundan komisyona bilgi verilmesi de kararlaştırıldı.

KARAR UYGULANMADI

Ancak aradan geçen üç yıla rağmen yıkım kararı uygulanmadı. Bunun üzerine Kaşlı bazı vatandaşlar yeniden CİMER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayetlerde Blanca Beach Hotel adlı işletmenin 3'üncü Derecede Doğal Sit Alanı'na kurulduğu, dışarıdan bu alana kimse alınmadığı ve kovuldukları belirtildi.

İKİNCİ YIKIM KARARI AĞUSTOSTA ALINDI

Şikayetler üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, butik otel hakkında ikinci kez yıkım kararı verdi. Komisyon tarafından 20 Ağustos 2020 tarihinde alınan karar, hem Kaş Belediyesi hem de Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve diğer ilgili kurumlara gönderildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA ALANI

İkinci kararda, alanın 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' içinde olduğu belirtilerek, izinsiz uygulamalarla ilgili yapılan iş ve işlemler hakkında Kaş Belediyesi'nden bilgi istendiği, ancak cevap alınamadığı kaydedildi. Komisyon, 2017 ve 2018 yıllarında üç ara karar alındığına, ancak belediyenin herhangi bir işlem yaptığına dair bilgi ve belge göndermediğine dikkat çekti.

YIKIM VE SUÇ DUYURUSU

Komisyon, yeniden 207 ada 19 parseldeki taşınmaz üzerine yapılan izinsiz uygulamalar hakkında 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65'inci maddeleri doğrultusunda yapanlar ve yaptıranlar hakkında Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, Kaş Belediyesi tarafından da izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucun komisyona bildirilmesine karar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HazineAraziOtelYıkımAntalyaKaş
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