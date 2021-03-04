HAYIRSEVER İŞADAMININ ÇOCUKLARINDAN BUÜ’NE TAM TEŞEKKÜLLÜ LABORATUVAR BİNASI…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’nın hayırsever işadamlarından Arif Ağaoğlu’nun adı çocukları tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) yapılacak laboratuvarda yaşatılacak.

Otomotiv sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan A-Plas Genel Otomotiv Mamulleri San. Tic. A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Ağaoğlu, önceki yıl hayatını kaybeden babaları Arif Ağaoğlu’nun adını taşıyacak özel bir protokole imza attı. İki kardeş iş insanı, BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde makine ve otomotiv bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ve akademisyenlerin faydalanacağı bir laboratuvar binası inşa ederek üniversiteye bağışlamayı taahhüt etti. Bina ve bağış protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un da katıldığı törende imzalandı.

ARİF AĞABEYİMİZİN BIRAKTIĞI BAYRAĞI EVLATLARI DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAK..

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, merhum iş adamı Arif Ağaoğlu’nun üniversitelere ve eğitime büyük bir önem verdiğini aktardı. Ağaoğlu’nun BUÜ bünyesinde kurulan Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi’nin en aktif üyeleri arasında yer aldığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Rahmetli Arif ağabeyimiz, her zaman için eli malzeme tutan öğrenciler hayal ederdi. Uygulamaya ısrarla vurgu yapardı. İşin mutfağından gelen bir ağabeyimizdi. Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi’mizin de en aktif üyelerinden birisiydi. Takdir-i İlahi böyle oldu. Gönül daha fazla birlikte olmayı arzu ediyordu. Ancak bayrağı devrettiği iki evladının da eğitime –öğretime önem verdiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Çocuklarının da üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlıyoruz. Bu çok önemli bir hadisedir. Sizleri tebrik ediyorum. Babanıza da Allah’tan tekrar rahmet diliyorum. Yapacağınız yardım ve destek bizler için büyük bir önem arz ediyor. Laboratuvarımızın üniversitemize, öğrencilerimize, akademisyenlerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

ZOR ŞARTLARDA BİLE EĞİTİM-ÖĞRETİME DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ.

A-Plas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise babalarının çok zor şartlarda bile eğitim-öğretime önem ve destek verdiğini kaydetti. Arif Ağaoğlu’nun bilgiye ulaşmanın yanı sıra bu bilgiyi uygulamaya dökmeye de önem verdiğinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu; “Bizler de güzide Bursa’mızda ve üniversitemizde öğrencilerimizin bilgiye ulaşacakları ve daha sonra bu bilgiyi pratiğe dökecekleri, babamın adını yaşatacağımız bu binayı ve laboratuvarı sizlere sağlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizlere bu imkânı tanıyan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. ÖZEL BİR EĞİTİM KOMPLEKSİ OLACAK.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Ağaoğlu da babalarının eğitime ve eğitimin uygulamaya dökülmesine büyük bir önem verdiğine işaret etti. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi noktasında da babasının çok sayıda çalışmaya destek verdiğini açıklayan Hasan Ağaoğlu; “Kendi bilgi birikimini sürekli birileriyle paylaşmaya çalışırdı. Bizler de onun adını yaşatacak, genç dimağlara öğrendiklerini uygulama fırsatı verecek hem üniversiteyi hem de ülkemizi geliştirecek bu laboratuvar fırsatını iyi değerlendirmek istedik. Babamızın adını da böyle bir binada yaşatacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bina içerisinde 5 laboratuvar, 244 kişilik konferans salonu ve 30’a yakın öğretim üyesinin odası olacak. Tam anlamıyla özel bir eğitim kompleksi yapılacak. Ülkemize, şehrimize, üniversitemize, öğrencilerimize ve hocalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Konuşmaların ardından hazırlanan işbirliği protokolü imzalandı. Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Genel Sekreter Osman Dikmen ve akademisyenler de hazır bulundu.