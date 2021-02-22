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Hataylı doktordan hayrete düşüren koleksiyon

Hatay'da Üroloji Uzmanı Dr. İzzettin Zan (74), 46 yıllık meslek hayatı boyunca girdiği  2 bin üzerinde ameliyatta çıkarttığı yüzlerce böbrek ve idrar yolu taşından oluşan kolleksiyonu, kendisine ait özel ofiste sergiliyor. 22 santim uzunluğunda ilginç bir taşın da yer aldığı sergide Dr. Zan, bir hastanın vücudundan çıkardığı 650 gram ağırlığında bir taş ve yine bir hastadan çıkan 12 adet böbrek taşını da özel bölmede sergiliyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 09:18
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Hataylı doktordan hayrete düşüren koleksiyon

Merkez Antakya ilçesinde 46 yıldır üroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. İzzettin Zan, meslek hayatı boyunca 2 binin üzerinde ameliyata girerek, hastalarını sağlıklarına kavuşturdu. Girdiği ameliyatlarda hastalardan çıkarttığı yüzlerce böbrek ve idrar yolu taşını kendisine ait ofiste sergileyen Zan, görenleri hayrete düşüren koleksiyonunda birbirinden ilginç taşlar dikkati çekti. Halen bir özel hastanede üroloji uzmanı olarak görevini sürdüren Zan, yanlış beslenme, terleme ve az su içme ile buna benzer sebeplerden dolayı idrar yolları ve böbreklerde taş oluştuğunu söyledi.   

'BU TAŞLARI GÖREN ÇOK SU İÇMEYE BAŞLADI'

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ihtisasını aldığını ve orada böbrek ve idrar yolu taşı ameliyatının az olduğunu, bu nedenle de ayda veya yılda bir gelen ameliyatlara kimin gireceği ile ilgili arkadaşlar arasında bir yarışa girdiklerini söyleyen Dr. Zan, "Antakya’da görev yapmaya başlayınca, çok taş gördüm. Çünkü hakikaten çok taş var ve özellikli taşlar. Memleketimiz sıcak bölge iklimi olduğu için, terleme ve az su içmeden dolayı kaynaklanan taş oluşumlarını çok fazla gördüm. Belki 2 bini aşkın ameliyatlar yaptım, bu ameliyatlarımda çıkan ilginç taşları sergilemeye tabi tuttum. Yaptığım ameliyatlarda, insan vücudundan çıkan çok ilginç taşlarla karşı karşıya geldik. Sanıyorum görenlere çok büyük bir iyilik yapmış olduğumu söyleyebilirim. Bu taşları gören, bunlardan korkarak çok su içmeye başladı” dedi.

'KİMİSİ 22 SANTİMETRE, KİMİSİ 650 GRAM'

Yaptığı ameliyatlarda gerek idrar yollarında, gerekse böbreklerde çıkan taşların kendisini hayretler içinde bıraktığını dile getiren Zan, "Geçmişte yaptığım ameliyatlardan birinde, bir kadından 22 santimetre uzunluğunda bir taş çıkardık ve farkında bile değildi. Bize geldiğinde ‘Benim kasığıma bir şey batıyor’ şeklinde bir şikayeti vardı. Biz de yaptığımız tektik ve incelemelerden sonra böyle bir taşı tespit ettik. Yine bir erkek hasta Suudi Arabistan’da çalışıyordu, memleketine ‘iş yapamazsın’ deyip göndermişlerdi. Burada o erkek hastamıza çektiğimiz filmde böbreğinde 650 gram ağırlığında bir taş saptadık, ameliyatı da yaptık. Öte yandan 75 yaşındaki bir hastamızdan, en küçüğü kestane büyüklüğünden olan 12 taş aldık. Bunun gibi yüzlerce örnek var, görüldüğü üzere” diye konuştu.

İnsan vücudundaki taşların, az su içme, yanlış beslenme, çok fazla acılı, ekşili ve baharatlı gıdaların tüketilmesinden kaynaklandığını belirten Zan, idrar yolunda oluşan taşın ise idrarın duraklayarak ilermesine neden olduğunu, bu şekilde rahatsızlık verdiğini aktardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayDoktorDr. İzzettin ZanKoleksiyon
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