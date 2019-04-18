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Hatay’ı sel vurdu!

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkılırken, park halindeki 10 araç da suya kapıldı. Aralıklı olarak şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle, tarım alanları ile birçok ev ve iş yerini su bastı.

Hatay’ı sel vurdu!

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkılırken, park halindeki 10 araç da suya kapıldı. Aralıklı olarak şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle, tarım alanları ile birçok ev ve iş yerini su bastı.

18 Nisan 2019 Perşembe 11:49
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Hatay’ı sel vurdu!

HATAY - Hatay'da kent merkezinde yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak, sele neden oldu. Bazı iş yerleri ve bodrum katlardaki evleri su bastı. Suya kapılan 10 araç zarar gördü. Sel nedeniyle Bağrıyanık Mahallesi Kapalıdere Sokak’ta bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksek Okulu’nun istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla iki ağaç da sokaktaki bir evin odunluğunun üzerine devrildi. Ağaçlar, buradan geçen elektrik ve telefon hatlarına zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı, devrilme tehlikesi bulunan bir ağacı da sökerek kapanan yolu tekrar trafiğe açtı. TEDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla da mahalleye yeniden elektrik verildi.

ARACINI, ELEKTRİK DİREĞİNE BAĞLADI

Sağanak sırasında aracının sel sularına kapılmasını önlemek isteyen bir vatandaşın aldığı tedbir ise görenlerin yüzünü güldürdü. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, kamyonetini elektrik direğine bağladı.

YAĞIŞ, SEL VE SU BASKINLARINA YOL AÇTI

Kentte özellikle merkez Antakya ilçesi ile Samandağ, Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerinde dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Samandağ ilçesinde Kuşalanı Mahallesi'nde içinde kimsenin bulunmadığı bir araç sele kapıldı. Debisi yüksek olan sel suları aracı dere yatağına kadar taşıdı. Farklı ilçelerdeki birçok ev ve iş yerini de su bastı. Ayrıca tarlalarda ekili ürünler ve meyve bahçeleri su altında kaldı. Bölgede valilik ve belediye ekiplerinin sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HataySel
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