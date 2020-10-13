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Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü

HATAY'da 9 Ekim'de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangını, Belen ve Arsuz ilçelerine bağlı birçok mahalle mezarlığına da hasar verdi.

13 Ekim 2020 Salı 10:29
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Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen, orman ve itfaiye ekiplerine vatandaşların da destek verdiği yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangında, Belen ilçesine bağlı Fatih, Arsuz ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Nergizlik Mahalleleri'nde bulunan mezarlıklar da zarar gördü. Yakınları tarafından mezar başlarına dikilen çok sayıda ağaç ve çiçek kül olurken, şehitlikteki bazı mezarlarda da hasar meydana geldi.

Nergizlik Mahallesi Mezarlığı'nda annesinin mezarı yanan Ali Gök, mezara giderek yeniden ağaç dikti. Büyük afet yaşadıklarını dile getiren Gök, üzüntü duyduklarını anlattı. Yangının kontrol alınmasından sonra hemen mezarlığa gelerek, buradan yatan yakınlarını ziyaret ettiğini söyleyen Gök, "Yeniden ağaç ekiyoruz, suluyoruz. Yeniden yeşermesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Doğamızı bu hale getirenleri Allah kahrı perişan etsin. Bir ağaç yetiştirmek kaç sene alıyor? Çok acı bir manzara” dedi.

Oturdukları evi çok zor şekilde yangından koruduklarını söyleyen Emine Korkmaz da kızıyla beraber eşinin mezarına geldiklerini ve gördükleri manzara karşısında duygulandıklarını belirtti. Can kaybı yaşanmadığı için şükrettiklerini belirten Korkmaz, "Allah gençlerimizi korusun, çoluk çocuğumuzu korusun. Allah beterinden korusun” diye konuştu.

Ailesinin mezarlığını ziyaret etmeye geldiği söyleyen Ahmet Palta ise "Duygularım çok kötü. Bu işi yapan kim olursa olsun, bunu yapanların insanlıkla alakası olmaz, insan da olmaz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayOrmanYangınBelen
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