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Hatay, muz üretiminde 3'üncü sırada

Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay’ın muz üretiminde Mersin ve Antalya’dan sonra 3'üncü sırada yer aldığını belirterek, pazar sorunu olmadığı için üretim alanının genişlediğini söyledi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:52
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Hatay, muz üretiminde 3'üncü sırada

Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ile AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu’na ait muz serasında incelemede bulundu. Çolakoğlu, Hatay’da özellikle deniz kenarında bulunan Arsuz ilçesi ile Hassa ve Reyhanlı’da yoğun olarak yapılan muz yetiştiriciliğinin kent ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Hatay’ın muz yetiştiriciliğinde Mersin ve Antalya’dan sonra 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Çolakoğlu, “Verimli toprakları ve uygun iklim yapısıyla öne çıkan Hatay'da 2006 yılında başlayan muz üretimi, sağlanan teşviklerin etkisi ve çiftçilerin ilgisiyle oldukça genişledi. Pazar sorunu bulunmaması nedeniyle son yıllarda üreticiler de muza büyük ilgi gösteriyor ve üretim alanı genişliyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayTarımMuzüretim
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