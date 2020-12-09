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Hatay'da, yılbaşı öncesi hindiler satışta

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üretilen, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiler, 31 Aralık'a sayılı günler kala satışa sunuldu. Üretici Ali Yayman, bu yıl hindi etine ilginin arttığını söyledi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:54
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Hatay'da, yılbaşı öncesi hindiler satışta

HATAY - İlçeye bağlı Kürtnasır Mahallesi'nde 3 yıl önce hindi üretmeye başlayan Ali Yayman, geçen yıl 1000 hindi üretirken, talebin artmasıyla bu sene 1500 hindi yetiştirdiğini kaydetti. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiye olan ilginin, kırmızı et fiyatlarının yükselmesi nedeniyle daha da arttığını kaydeden Yayman, hayvanların geniş merada, doğal beslenerek yetiştiğini kaydetti. Yetiştirdiği hindileri internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini anlatan Yayman, yılbaşı yaklaşırken, yakın kent ve ilçelerden gelenlerin de hindi aldığını dile getirdi.

'BOL VİTAMİN BARINDIRIYOR'

Ortalama 6-12 kiloluk hindilerin fiyatlarının ağırlıklarına göre 150 ile 250 TL arasında satıldığını belirten Yayman, yetiştirme aşamasının zahmetli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Hindiler yaklaşık 7-8 ayda doğal ortamda yetişiyor. Kırıkhan hindisinin lezzetli olmasının sebebi tamamen doğal olarak yetişmesidir. Meralarda doğal ortamda beslenen hindilerimizi çiftliğimizde takviye olarak mısır, arpa gibi karma yemlerle de besliyoruz. Devamlı gezdikleri için hızlı büyüyüp, bacakları kaslanıp etleniyor. Bölgemizin havası, suyu ve hindilerin beslenmesi doğal olduğu için eti de çok lezzetli oluyor. Göğüs ve butların koyun ve dana etinden hiçbir farkı yok. Ayrıca hindilerde diğer kanatlı hayvanlarda olmayan vitaminler mevcut. Hindide bol miktarda B, B1, B6 vitaminleri, çinko ve potasyum bulunuyor. Bu besin değerleri kolesterolün düşürülmesinde, kalp hastaları ve kansere karşı vücudun direncinin artırılmasında etkili rol oynuyor. Hindi etindeki vitamin ve mineraller ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Dişi hindiler ortalama 6-8 kilogram, erkekler ise 10-12 kilogram ağırlığında oluyor. Kilosu da ortalama 35-40 TL'ye satılıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayYılbaşıHindi
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