Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında

HATAY - Kentte cumartesi gecesi başlayan ve pazar günü sabahına kadar süren şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bereketli toprakları ile bilinen Amik Ovası’nda yüzlerce dönüm arazi su altında kaldı, ekinler zarar gördü. Sağanağın ardından yaşanan su baskınlarında bazı evlere ve ahırlara su girdi, kümes hayvanları da telef oldu.



Her sene aynı felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Aşağıoba Mahallesi sakini Hayri Gezer, “Bir gün yağmur yağdı, her taraf su altına kaldı. Evimizin içine su girdi, evimize çizmeyle giriyoruz. Hayvanlarımızı su baskınından zor kurtardık, yemimiz ve samanlarımız su altında kaldı” dedi.



Buğday tarlasının sular altında kaldığını söyleyn Fariz Gezer de 10 saatlik yağmurun ardından bölgenin göle döndüğünü söyleyerek, devletten yardım talep ettiklerini dile getirdi. “Bir beş saat daha yağmur yağsa, hayvanlarımız da sular altında kalacaktı” diye konuştu.



Ambar ve ahırların tehlike altında olduğunu kaydeden çiftçi Mahmut Gezer de, geçim kaynaklarının sular altında kaldığını dile getirdi.