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Hatay'da 'Eren Abluka-12 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'da 887 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

20 Mayıs 2022 Cuma 09:35
Hatay'da 'Eren Abluka-12 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hatay'da 'Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye il jandarma komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nce jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 887 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıHatayEren Abluka12 OperasyonTerörOperasyon
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