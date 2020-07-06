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Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, sollama yapmak için karşı yöne geçen otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:27
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Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi'nde meydana geldi. Muzaffer Bağcı yönetimindeki 06 BPB 082 plakalı otomobil, sollama yapmak için karşı şeride geçti. Bu sırada diğer yönden gelen 06 KA 2128 plakalı otomobil ile sollama yapan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Sürücüsü belirlenemeyen 06 KA 2128 plakalı otomobil, savrularak başka bir otomobile daha çarptı. Zincirleme kazada sürücü Muzaffer Bağcı, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Muzaffer Bağcı'nın cansız bedeni ise itfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSincanTrafik Kazası
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