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Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

BURSA'nın İznik ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçların demir yığını haline dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

18 Haziran 2021 Cuma 09:34
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Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa'nın İznik İlçesi, İznik-Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İznik istikametine giden Cevat Güner (56)yönetimindeki 16 H 9900 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette giden Yılmaz Sezgin (29) idaresindeki iş makinesini sollamak için şerit değiştirdi. Hatalı sollama yapan Güner bu sırada karşı yönden gelen Fikret Kaya (40) yönetimindeki 11 SB 269 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yoldan çıkarken, Güner'in aracı iş makinesine çarparak durdu.

Kazada otomobilde bulunan Fikret Kaya ve arkadaşı Ender Boztekin (30) ile hafif araçta bulunan Cevat Güner, Canan Güner (46) ve Hatice Bilge (53) bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fikret Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİznikKazaTrafik Kazası
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