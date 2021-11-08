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'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'

TÜRKİYE Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, ekosistem için çok önemli olan arıların yok olması durumunda tarımın da olmayacağını belirterek, her yıl milyonlarca arının ilaçlama sırasında öldüğünü söyledi. Sarıoğlu; “Çiftçilerin, onay verilmeyen hiçbir ilacı kullanmamaları lazım” dedi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 13:47
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'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'

Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, il ziyaretleri kapsamında Balıkesirli arıcılarla buluştu. Arıcıların şikayetlerini dinleyen Sarıoğlu, sektörün gelişmesi için yapılan anlaşmalar ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ülkede kaos yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Sarıoğlu, "Biz yaklaşık olarak 2 yıldır TAHAP olarak ısrarla ifade ediyoruz, tarımın bileşenleri üzerinden ülkemizde yem ve şeker gibi ürünlerde bir kaos yaratılmaya çalışılıyor. Bizim, besleme şekerini ulaştırmadığımız ilimiz kalmadı. Dolayısıyla, devletimiz, devletimizin kurumları; siz doğru bir şekilde problemleri götürürseniz gereğini yapıyor. Balıkesir ilinde özellikle tağşişle ilgili bir sıkıntı var. Burada bürokrasiye de bir baskı yapıldığı konusunda ciddi duyumlarımız var. Bu hafta onu tekrar bakanımızla görüşeceğiz. Gerekirse ilgili siyasilerle de görüşeceğiz, baskıda ismi geçenlerle. Hiçbir şekilde tüketen yüreklerin zehirlenmesine biz asla izin vermeyiz. Balıkesir’deki bu konuları değerlendirdik” dedi.

HER YIL MİLYONLARCA ARI İLAÇLAMADA ÖLÜYOR

Türkiye’de her yıl 50 ila 100 bin kovan arının telef olduğunu söyleyen Mustafa Sarıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye’de hatalı ilaçlamalar nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor. Ekosistem için arı çok önemli. Arı olmazsa tarım olmaz. Biz diyoruz ki arıcı yaşasın ki, arılar yaşasın ve canlı hayatı devam etsin. Onun için bu konuda hassasız. Dünyada yasaklanan ilaçlar var. Yapılan çalışmalar sonrasında, dünyada yasaklanan ve Türkiye’de kullanılmaya devam eden ilaçların, ülkemizde kullanımı da inşallah son bulacak. Tarlasını ilaçlayacak olanların, kesinlikle tarım teşkilatları ve ilgili mühendislerin onay vermediği hiçbir ilacı kullanmamaları lazım. Bu yönetmeliğin de gelmesiyle, bundan sonra herkes rahat edecek. Tarımsal ilaçlamayla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza teklifte bulunduk. Çok kısa bir süre içerisinde protokolümüzü imzalayacağımızı düşünüyorum. Bakanlığımızla birlikte Türkiye'de pilot bölge olarak belirlediğimiz, kimyasal zehirlemenin yoğun olduğu bölgelerde eğitim çalışması yapacağız. Çiftçimize ve arıcımıza bilgilendirmelerde bulunacağız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArıcılıkArıIlaçIlaçlamaTAHAP
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