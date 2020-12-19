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Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:20
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Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepHastanePatlama
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