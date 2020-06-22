Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını...
Koronavirüs -20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
-20 derecede 20 yıl yaşıyor
Sürmen: Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok
Sürmen: Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok
Saldırganın kimliği açıklandı
Saldırganın kimliği açıklandı
Silivri’de pedallar sağlık için çevrildi
Silivri’de pedallar sağlık için çevrildi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 08:45
0 Okunma
Hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı

Kavga akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Kaya ile Gençoğlu aileleri bir kahvehane önünde tartıştı. Burada çıkan silahlı kavga Gençoğlu ailesinden bir kişi yaralandı. Polis olaya müdahale ederek kavgaya karışanları gözaltına aldı. Yaralanan kişi yakınları ile birlikte Palandöken Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya ailesi iddiaya göre gittikleri hastanenin bahçesinde Gençoğlu ailesine ateş açtı. Polis, saldırganlara anında müdahale etti. Silahlı saldırıda Ağa Oynak isimli 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı hastane önünde polis etten duvar ördü. Hastaneye tedavi olmaya gelen vatandaşlar ise başka hastanelere yönlendirildi.

HASTANEDE PANİK

Hastane etrafında ve içerisinde bulunanlar silah sesleri ile büyük bir panik yaşanmasına yolaçtı. Acil servisdeki vatandaşlar ve doktorlar canlarını kurtarmak için güvenli yerlere saklandı. Görgü tanıkları, "Ne olduğunu anlamadan hastanenin bahçesinde art arda silahlar patladı. Atılan kurşunlardan canımızı kurtarmak için bir yerlere saklandık. Uzun bir süre bekledikten sonra dışarı çıktık" dedi.

Polis olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hastane bahçesindeki saldırıda kullanılan pompalı tüfek ve tabancayı da incelemek üzere poşete konularak götürüldü. Hastane behçesindeki bazı sivil ve polis otolarının da atılan kurşunlardan dolayı hasar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumSilahKavgaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kan donduran olay! Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü
Kan donduran olay! Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti
Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu
Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu
3 katlı tarihi ahşap bina yandı
3 katlı tarihi ahşap bina yandı
Binanın üstüne düşen yıldırımı görüntüledi
Binanın üstüne düşen yıldırımı görüntüledi
İkinci kez hakim karşısına çıkacak
İkinci kez hakim karşısına çıkacak
'Geliyorum Baba'
'Geliyorum Baba'
5 ton inci kefali ele geçirildi
5 ton inci kefali ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı