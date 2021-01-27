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Hastane korkusundan ormana kaçtı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 20 Ocak tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Soner Deveci (42), jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yarı baygın halde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Deveci’nin ilk ifadesinde, psikolojik sorunları olduğu nedeniyle ailesinin kendisini hastaneye yatırmak istediği için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:21
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Hastane korkusundan ormana kaçtı!

Derince Yenikent Mahallesi’nde annesiyle beraber yaşayan Soner Deveci, 20 Ocak tarihinde evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi nedeniyle annesinin kayıp ihbarında bulunduğu Deveci için, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Soner Deveci, 6 gün süren aramalarda jandarma ekipleri tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Eriklitepe yakınlarında yarı baygın halde bulundu. Körfez Devlet Hastanesi’ne götürülen Deveci, burada yapılan sağlık kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alındı. Soner Deveci’nin ilk ifadesinde, psikolojik sorunları olduğu nedeniyle ailesinin kendisini hastaneye yatırmak istediği için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliDerinceKoronavirüsPandemiHastanePsikoloji
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