Hasar tespit ekipleri incelemeleri başladı

ANKARA, (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit incelemelerine başlandığını, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.