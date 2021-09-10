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Hamsiköy’de taş ocağına karşı 2 bin imza

TRABZON'un Maçka ilçesindeki Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sütlacı ile de meşhur olan Hamsiköy'de yapılması planlanan taş ocağı tepkilere neden oldu. Yılda 300 bin dolayında turisti ağırlayan vadide açılmak istenen taş ocağı ve tesise karşı 2 binden fazla imza toplayan yöre halkı, kararın geri çekilmesini istiyor. Çıralı Mahallesi Muhtarı Recep Gürsoy, “Bu güzel yaylamıza kimseyi sokmayacağız” dedi.

10 Eylül 2021 Cuma 10:02
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Hamsiköy’de taş ocağına karşı 2 bin imza

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı’nın da yer aldığı Trabzon’un Maçka ilçesindeki Zigana Dağı eteklerinde yer alan sütlacı ile ünlü Hamsiköy Mahallesi Kangel Yaylası’nda patlatmalı taş ocağı ve kırma eleme tesisi planlandı. Hamsiköy ve civardaki Ciharlı, Çıralı, Dikkaya ve Güzelyayla mahallelerinde yaşayanlar taş ocağı ve kırma tesisine doğaya ve çevreye vereceği zarar nedeniyle karşı çıkıyor. Yöre halkı, 20’si otel 50’ye yakın işletme ve tesisinin bulunduğu yılda 300 bin dolayında turistin ziyaret ettiği vadiye planlanan taş ocağına karşı 2 binden fazla imza topladı. İmzalar Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmek üzere Maçka Belediye Başkanlığı’na teslim edildi.    

‘İZİN VERMEYECEĞİZ’

Taş ocağı kararının yanlış olduğunu belirten Çıralı Mahallesi Muhtarı Recep Gürsoy, “Hamsiköy 5 mahalleden oluşuyor. Taş ocağının yapılmasının planlandığı yerde bizim hayvanlarımız yaylıma çıkıyor. Burası sütlacı ile meşhur bir yer. Burada yapılan sütlaç tadını, oradaki yaylada otlayan ineklerin sütünden alıyor. Oradaki taş ocağı binlerce turist ağırlayan Hamsiköy’ün sadece doğal güzelliklerini bitirmeyecek. Aynı zamanda buranın tescilli markası olan ve lezzeti ile tüm dünyada ün salan sütlacını da bitirecek. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Bu güzel yaylamıza kimseyi sokmayacağız. Bizim o yaylamızda su havzalarımız, şelalelerimiz var. Bunların yok olmasını ve susuz kalmayı da istemiyoruz” diye konuştu.

‘VİCDANLARI NASIL EL VERECEK’

Gurbetten memlekete huzur bulmaya geldiklerini anlatan Memure Şeker, “Biz yaylamızda taş ocağı yapılsın istemiyoruz. Kuş sesleri, doğanın muhteşem sesleri ve bu yeşillikler içinde oturuyoruz. Kimse gelip de bizim burada huzurumuzu bozmasın. Ben o yaylada 25 yılımı geçirdim. Oranın bozulmasını istemiyorum. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı nerede otlatacağız. Orada güzel şelaleler var. Onları nasıl bozmaya vicdanları nasıl el verecek. Karşı dağda taş ocağı yaptılar. Orayı her gördüğümde psikolojim bozuluyor. Biz taş ocağına karşıyız” dedi.

‘DOĞANIN TAHRİP EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ’

Yaylayı görmek için her yıl binlerce turistin geldiğini belirten Metin Şeker ise, “Hamsiköy sütlacı lezzetleri ve bu güzel doğası ile bilinen bir yer. Biz hepimiz gurbetçiyiz. Nefes almak için fırsat buldukça memleketimize buraya geliyoruz. Bu güzel doğanın bozulmasını istemiyoruz. Yaylamızda çok güzel bir şelalemiz var. Manzaramız var. Buraya gelen turistler ‘siz cennette yaşıyorsunuz’ diyorlar. Biz buranın bozulmasını tahrip edilmesini istemiyoruz. Karşıki dağda yapmaya çalıştılar orası şimdi çöl oldu. Bizim yerimizin de böyle olmasını istemiyoruz. Taş ocağına karşıyız. Buna asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonMaçkaHamsiköyZigana DağıTaş Ocağı
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