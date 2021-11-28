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Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri, suyun daha soğuk olduğu Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelmeye başladı. Sezon başında bol olan hamsinin azalan avı ile birlikte kilo fiyatı da 10 TL'den 20'TL'ye çıktı. Karadenizli balıkçılar, hamsinin bölgeden erken göç etmesi nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. 

28 Kasım 2021 Pazar 10:20
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Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri ağlarını denize bırakıyor. Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Karadeniz'de hamsi sürüleri, suyun daha soğuk olduğu Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelmeye başladı. Sezon başında bolca tutulan hamsinin azalan avı ile birlikte kilo fiyatı da 10 TL'den 20'TL'ye çıktı. Karadenizli balıkçılar ise hamsinin bölgeden erken göç etmesinden endişe duyuyor.

Trabzon'da tezgahlarda istavrit 20, sargan 50, çinekop 50, mezgit ise 45 ile 60 TL arasında satılıyor.

‘UMARIM HAMSİ BİZİ TERK ETMEZ’

Balıkçı İsmail Demir, “Hamsi bu sene çok boldu ama şimdi ise son günlerini oynuyor. Hamsinin içine ince karıştı. Deniz suyu da sıcak. Hamsi her an Gürcistan’a gidebilir. Eğer giderse iyi durumumuz yok. Öteki balıklar var ama hamsi gibi değil hiçbiri. Trabzon’da genelde hamsi yeniyor. Umarım hamsi bizi terk etmez” diye konuştu.

Balıkçı Mehmet Ziya Kavzoğlu ise “Bu yıl güzel hamsi gördük ama şimdi tezgahlarda hamsi azalmaya başladı. İnceldi hamsi. Az geldiği için de fiyatı yükseldi. Onun dışında diğer balıklarımız mevcut. İstavrit halen daha çıkmaya devam ediyor. Çinekop, mezgit, barbun geliyor. Çeşitlerimiz çok var ama hamsinin gitme ihtimali bizi tedirgin ediyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizHamsiBalıkBalıkçıAv
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