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Hakkari'de feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:57
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Hakkari'de feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yüksekova- Van karayolunun 7 kilometresi Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, Yüksekova'dan Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada, 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 4 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 28.12.2020 10:27
Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaTrafik Kazası
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