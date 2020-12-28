Hakkari'de feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yüksekova- Van karayolunun 7 kilometresi Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, Yüksekova'dan Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada, 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 4 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.