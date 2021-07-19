Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351.59
ALTIN
497.07
DOLAR
8.5803
STERLİN
11.7763
EURO
10.1322
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor
Mardin Artuklu Üniversitesi 20...
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim Üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim...
Onarım işi yaptırılacaktır
Onarım işi yaptırılacaktır
Profesör alım ilanı
Profesör alım ilanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

AKSARAY’da hafif ticari aracın, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Eşinin öldüğünü öğrenen otomobil sürücüsü Oğuz Ün, “Vay bahtı karalım, keşke gelmez olaydım" diye gözyaşı döktü.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:17
8 Okunma
Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. İstanbul’dan Hatay’a giden henüz kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç, bayram ziyareti için Tekirdağ’dan Gaziantep’e giden Oğuz Ün yönetimindeki (56) 59 TN 047 plakalı otomobile arkadan çarptı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada Hasan El Seyhalı’nın (30) yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Zalha Seyh Ali (33), Muhammed Sebe (26), Mustafa Almaarravi (36), diğer aracın sürücüsü Oğuz Ün, eşi Cennet (55), çocukları Medine Buğra (24) ve Berkay Can Ün (11) yaralandı.

‘VAY BAHTI KARALIM’ DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cennet Ün de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Oğuz Ün, “Vay bahtı karalım, keşke gelmez olaydım. Tekirdağ’dan buraya kadar gel, burada kaza yap” diye uzun süre gözyaşı döktü. Ticari aracın sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayOtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta 650 aileye kurbanlık desteği
Sivas'ta 650 aileye kurbanlık desteği
Rektör Kılavuz: BUÜ'nin kampüsteki sosyal donatı alanları çoğalıyor
Rektör Kılavuz: BUÜ'nin kampüsteki sosyal donatı alanları çoğalıyor
Atatürk’ün İznik’e Gelişinin 86. Yılı Kutlandı
Atatürk’ün İznik’e Gelişinin 86. Yılı Kutlandı
Cilvegözü’nden 44 bin 220 Suriyeli bayramlaşmak için ülkelerine gitti
Cilvegözü’nden 44 bin 220 Suriyeli bayramlaşmak için ülkelerine gitti
KİRALIK KATİL ANKARA'DA YAKALANDI
KİRALIK KATİL ANKARA'DA YAKALANDI
Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı 
Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı 
Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı
Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı
Otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Satın almak için anlaştığı 8 küçükbaş hayvanı çaldı
Satın almak için anlaştığı 8 küçükbaş hayvanı çaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma