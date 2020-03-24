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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

OSMANİYE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Mustafa Ok (28) öldü, 5 kişi de yaralandı.

24 Mart 2020 Salı 08:38
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 23.30 sıralarında Güney Çevreyolu Dereobası Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Yasin G.(23) idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil, Mustafa Ok yönetimindeki 80 ED 566 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Her iki araç da hurda yığını haline gelirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ok, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Yasin G. ve her iki araçta bulunan, Mustafa Ç., Melek G., Orhan K. ve Can K., kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve tedaviye alınan Orhan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükselirken, yaralı 4 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeTrafik KazasıOtomobil
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