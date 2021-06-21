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Gürkan: Bursamızın geleceği için çalışıyoruz

GÜRKAN 17 İLÇE BAŞKANI İLE BURSA’NIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ KONUŞULDU VE BURSA HALKININ GÜVENİNDEN GÜÇ ALIYORUZ DEDİ.

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:11
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Gürkan: Bursamızın geleceği için çalışıyoruz

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile toplantıda bir araya geldi. 17 ilçe halkının talepleri ve yapılan çalışmaların konuşulduğu toplantıda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, tüm ilçeleri ile Bursa’nın öncelikleri ve hizmetlerinin takipçisi olarak şehre değer katacak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ve teşkilat üyelerinin ev sahipliğinde Gemlik Atatepe Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanları katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılar ve ilçe teşkilatlarına ziyaretleri ile Bursa’nın her noktasındaki her kesimden halkın talep ve ihtiyaçlarına hâkim olduklarını söyledi. Başkan Gürkan, Bursa’nın tüm ilçelerindeki ekonomik, doğal ve tarihi potansiyellerin ön plana çıkarılarak doğru bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak hizmetlerin ve ilçelerin beklentilerinin takipçisi olduklarını vurguladı. 

Merkezi hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyeleri eliyle Bursa’ya yakışır hizmetlerin getirilip, Bursa’yı geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirten Başkan Gürkan, her dönemde partilerine olan teveccühlerini tekrar tekrar gösteren Bursa Halkı’nın güveninden aldıkları güçle her kademeden teşkilat mensupları ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. 

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Gürkan: Bursamızın Geleceği Için çalışıyoruz
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