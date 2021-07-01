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Güneydoğu'da 'dam palas' sezonu açıldı

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:58
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Güneydoğu'da 'dam palas' sezonu açıldı

MARDİN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman kentlerinde vatandaşlar, geceleri evlerinin damına kurdukları bölgede 'taht' adı verilen yataklarda uyuyor. Geceleri yıldızlara bakarak, uyuduklarını anlatan Mardinli Mahmut Ersan, "Akşam saatlerinde Mezopotamya'nın eşsiz güzelliğine bakarak, çayımızı, kahvemizi yudumluyoruz. Geceleri de yıldızlara bakarak, uyumanın keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yaz aylarının kavurucu sıcakları baş göstermeye başladı. Hava sıcaklığının gölgede 40 derecenin üstünde ölçüldüğü bölge illerinde, vatandaşlar serinlemenin farklı yollarını arıyor. Bu yöntemlerden biri de, geceleri damda uyumak. Bölgede 'dam palas' olarak adlandırılan evlerin damında uyuma kültürü Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi illerde halen devam ediyor.

Mardin'de vatandaşlar, evlerinin damına kurdukları 'taht' adı veren yataklarda, gece serinliğinde yıldızlara bakarak uyuyor. Damda yatmayı 'doğal klima' olarak nitelendiren Mahmut Ersan, hava sıcaklığının dayanılamaz boyutlara ulaşması nedeniyle, insanların damda yatmayı tercih ettiğini söyledi. Ersan, "Burada akşam saatlerinde Mezopotamya'nın eşsiz güzelliğine bakarak, çayımızı, kahvemizi yudumluyoruz. Geceleri de yıldızlara bakarak, uyumanın keyfini çıkartıyoruz" dedi.

Sadece uyumak için değil, yemeklerini de damda yediklerini aktaran Mehmet Çakmak ise, "Her yıl olduğu gibi, bu yıl da sıcakların başlamasıyla birlikte, herkes dama çıktı. Biz dedelerimizden biliriz geceleri damda uyumayı. Yazın buralar çok sıcak. Bu nedenle gündüzleri dört gözle akşam olmasını bekliyoruz. Yemeklerimizi de burada yiyoruz. Gece bunların üstünde yatıyoruz. Çok güzel oluyor. Zaten bizim buralarda yazın içeride uyuyamazsınız. Çok sıcak oluyor. Sabahları da horoz sesiyle güne merhaba diyoruz" diye konuştu.

Çocukluğundan beri yaz aylarında tahtta uyuduğunu aktaran 70 yaşındaki Rınde Çakmak "Ben çocukken bütün yaz boyunca, bu tahtların üzerinde uyuyordum. Şimdi 70 yaşımdayım, hala tahtın üzerinde uyuyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu BölgesiDam Palas Sezonu
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