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Güneşi görünce denize koştular

Antalya'nın Demre ilçesinde üç arkadaş, sabah saatlerinde güneşi görünce denize girdi.

12 Ocak 2021 Salı 14:42
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Güneşi görünce denize koştular

ANTALYA - Demre'deki Kum Dağı mevkiinde bir sitede kalan ve Covid- 19 salgını nedeniyle Ankara'daki evlerine dönmeyen Teyfit Varan, Serdar Erkin ve Erhan Özhan, ilçede birkaç gündür süren yoğun bulutlu havanın yerini güneşe bırakmasının ardından sahile geldi. Deniz sezonunu bitirmeyen üç arkadaş, sitenin önündeki kayalıklardan denize atladı. Denizde bol bol kulaç atan üç arkadaş, denizin tadını çıkardı.

İş insanı olan ve denize giren Serdar Erkin, "Covid- 19 salgını nedeniyle izole bir yaşam sürmek, salgından korunmak için Ankara'ya dönmedim. Kışın ortasındayız. Ama deniz suyu sıcaklığı hala 20 derece. Denize girme sezonunu kış ortasına kadar uzattık. Güneşli olan her gün denize giriyoruz" dedi.

Denize giren Teyfit Varan da "Burada yaz ve denize sezonu bitmedi. Yaz devam ediyor. Hava sıcaklığı 19- 20 derece, deniz suyu sıcaklığı 20 derece. Güneşi görünce denize koşuyoruz. Koronavirüsten korunmanın en güzel yolu denize girmek. Burada virüs yok. Hayat çok güzel, bu mevsimde yüzmek, denizde kulaç atmak çok güzel. Bu yıl sıcak giden havalar nedeniyle Demre'de deniz sezonu dört mevsime çıktı" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 12.01.2021 15:18
Anahtar Kelimeler:
Güneşi Görünce Denize KoştularAntalya
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