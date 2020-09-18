Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1111
ALTIN
475.139
DOLAR
7.5432
STERLİN
9.8247
EURO
8.9359
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin...
Çay keyfimizi bozmayın!
Çay keyfimizi bozmayın!
Antalya nem bulutlarına teslim
Antalya nem bulutlarına teslim
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir...
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güneş panelleri ile 20 bin konutun enerjisi karşılanacak

KARAMAN'da 650 bin dönüm araziye kurulan 40 megavat kurulum gücüne sahip lisanslı güneş enerji santrali, yılda 20 bin konutun elektriğini karşılayabilecek.

18 Eylül 2020 Cuma 10:32
5 Okunma
Güneş panelleri ile 20 bin konutun enerjisi karşılanacak

Urgan Mahallesine Teksin firması tarafından 2014 yılında yapımını başlanan güneş enerji santrali 4 Eylül'den itibaren elektrik üretimine başladı. Santral yılda yaklaşık 20 bin konutun elektriğini karşılayabilecek. Santralin 650 bin dönüm araziye kurulduğunu ifade eden proje müdürü Derya Karataş, şunları söyledi:

''Santralimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 enerji hedefleri doğrultusunda temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak faaliyete geçti. Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın katkılarıyla 2014 yılında fizibilite ve ön çalışma işlemleriyle başlayan projede 4 Eylül 2020 itibariyle de resmi olarak enerji üretimi için şalter açıldı. Santralimiz 40 megavat kurulu güce sahip olmakla beraber 33 megavat üretim sahasına sahiptir. Yaklaşık 100 bin 710 adet güneş paneli kullanıldı. Bu yatırım sayesinde yılda 70 milyon kilovatsaat temiz enerji üretip şebekeye verilecek. Bu yatırımımız sürdürülebilir, temiz, çevreye saygılı hiçbir canlıya ve bitkiye zarar vermeden uzun yıllar hizmet verecek şekilde tasarlandı ve hayata geçirildi. Yaklaşık 20 bin hanenin elektrik enerjisi bu proje sayesinde karşılanacak. Bu tesis sayesinde 30 bin tona yakın karbon salınımı engellenmiş oluyor. Yaklaşık 1 milyon 125 bin civarında ise ağaç kurtulmuş oluyor.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güneş PaneliEnerjiElektrikKaraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yasaklara uyduk ama annemizi ziyaret etmekten geri duramadık"
'Yasaklara uyduk ama annemizi ziyaret etmekten geri duramadık"
Antalya nem bulutlarına teslim
Antalya nem bulutlarına teslim
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti
Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti
Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı
Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı
Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu: 23 gözaltı
Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu: 23 gözaltı
Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi
Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi
Otomobi, önce yaya sonra direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Otomobi, önce yaya sonra direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans