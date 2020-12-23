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Görükle Kampüsü'nde ilk zincir market şubesi açıldı

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:14
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Görükle Kampüsü'nde ilk zincir market şubesi açıldı

HABER: MUSTAFA YILDIZ 

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Görükle kampüsü içerisindeki sosyal mekânların sayısını arttırabilmek amacıyla yeni projeler hayata geçiriyor. Öğrenci ve personelden gelen yoğun talep üzerine yapılan ihaleyi kazanan A101 marketler zincirinin şubesi kampüs içerisinde açıldı.

BUÜ’deki ilk zincir market şubesinin açılışı Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, Genel Sekreter Osman Dikmen, daire başkanları, akademisyenler ve personelin katılımı ile gerçekleştirildi.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren akademisyen, personel ve öğrencilerin taleplerini dinlediklerini söyledi. İki yıldır dış paydaşlar da dahil olmak üzere herkes için memnuniyet anketleri yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Anketlerde özellikle personel ve öğrencimizin bir zincir marketin kampüse getirilmesi konusunda ciddi talebinin olduğunu gözlemledik. Bu sorunu çözmek için bir ihale açtık. En iyi şartı veren A101 firması oldu. Kendileri ile anlaştık ve Mediko Sosyal Binası’nda yer açılması konusunda görüş birliğine vardık. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Önemli bir ihtiyacı gidermiş olduk. Üniversitemize, öğrencilerimize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. YENİ MÜJDELER GELECEK.. Üniversitedeki sosyal donatı alanlarının sayısını arttırmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Rektör Kılavuz, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin geleceğinin altını çizdi. Kampüs alanını akademisyen, personel ve öğrenci için daha yaşanabilir bir hale getirebilmek adına proje ürettiklerini kaydetti. Görükle Kampüsü içerisindeki ilk zincir market şubesinin açılışı duaların okunması ve kurdele kesimi ile tamamlandı.

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Görükle Kampüsünde Ilk Zincir Market şubesi AçıldıMustafa Yıldız
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