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Görevlilere ateş açan avcılara 23 bin lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta kaçak avlanırken kendilerini suçüstü yakalayan görevlilere ateş açan ve kovalamaca sonunda yakalanan 4 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 bin 12 lira para cezası uygulandı. Aynı zamanda kamu görevlisi olan 4 kişi hakkında başlatılan adli soruşturma ise devam ediyor.

06 Ekim 2020 Salı 09:58
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Görevlilere ateş açan avcılara 23 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü gece saatlerinde Nurhak ilçesinin Yılanovası mevkisinde Ş.U., M.U., Y.U. ve M.U.'yu farla yaban tavşanı avlarken tespit etti. Şüpheliler, görevlileri görünce kaçmaya başladı. Bu sırada kamyonetten, görevlilerin olduğu araca tüfekle ateş açıldı. Dağlık arazi olması nedeniyle sol ön tekeri parçalanan kamyonet, Ekinözü ilçesinin Türkmenler Mahallesi yakınlarında durmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, araçta bulunan Ş.U., M.U., Y.U. ve M.U.'yu 2 tüfekle birlikte gözaltına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere avda kullanılan kamyonete el koyarken, sabah olay yerine tekrar gittiklerinde şüphelilerin kaçarken attıkları avlanmış 8 yaban tavşanı buldu.

HEM İDARİ HEM TAZMİNAT CEZASI

Aynı zamanda kamu görevlisi olan ve kaçak avlanırken suçüstü yakalan şüphelilerden M.U. ve Ş.U.'ya avcılık belgesi olmaması, yasaklanan zamanda ve ava kapalı alanda av yapması ve farla avlanmaları nedeniyle 3 bin 609'er lira, Y.U. ve M.U.'ya bu maddelere ek olarak kullandıkları tüfeklerde takoz olmamasından dolayı 464 lira ceza ile birlikte 4 bin 73'er lira idari para cezası kesti. Bunun dışında avladıkları her bir yaban tavşanı için 956 liradan 7 bin 648 lira tazminat cezası olmak üzere 4 kişiye toplam 23 bin 12 lira idari ve tazminat cezası kesildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kanun gereği avda kullanılan kamyonetine el konulan kaçak avcılar ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kamu görevlisi olan 4 kişi hakkında başlatılan savcılık soruşturması ise devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAvcıKaçakAv
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