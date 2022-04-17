'Gönüllü kahramanlar' olası afetlere karşı hazır

Olası bir afet durumunda bölgedeki vatandaşların yardımına koşan devlet kurumlarının yanı sıra gönüllüler de etkin rol oynuyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, öğretmenden öğrenciye, ev hanımından sağlık memuruna, kabin memurundan mühendis ve devlet memurlarına kadar farklı meslek gruplarından çok sayıda gönüllüye saniyelerin önemli olduğu olası afetlere karşı eğitim veriyor. 'Gönüllü kahramanlar' olarak adlandırılan vatandaşlar, 'yangın', 'ilk yardım', 'insani yardım' ve 'hafif arama kurtarma' gibi konularda bilgilendiriliyor. Bu kapsamda İzmir'de 42 gönüllüye daha eğitim verildi.

'TOPLUM NE KADAR BİLİNÇLENİRSE ZARAR DA O ÖLÇÜDE AZ OLUR'

Yapılan eğitimler hakkında bilgi veren İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Kartal Muhcı, "Gönüllüler olası afet anlarında oldukça önemlidir. Amaçlarımızdan biri vatandaşlarımızı afet anları için bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Sayın bakanımızın talimatı ile geçen yılı afet eğitim yılı ilan etmiştik. 3 milyon 250 bin vatandaşımıza da vatandaşımıza da eğitim verdik. Olası bir afet durumunda ilk önce yardıma mahallenizdeki insanlar yetişir. Onların bilgisi ne kadar artarsa hayatta kalmamız da o kadar artar. Toplum afetler konusunda ne kadar bilinçlenirse zarar da o ölçüde az olur. Olası bir deprem anında, belki bu ettiğimiz gönüllüler, enkaz altından ekipler gelinceye kadar bir yaralıyı kurtaracak ya da enkaz altındaki kişi ile görüşüp onların hayatta kalmalarını olanak sağlayacaklar. Bu nedenle gönüllerimizi oldukça önemsiyoruz" dedi.

'SAHADA BAŞARIYLA GÖREV YAPTILAR'

Gönüllülerin afetlerde başarı ile görev yaptığını dile getiren Muhcı, "Gönüllerimize ilk olarak temel afet bilinci eğitimleri veriyoruz. Hafif arama kurtarma, ilk yardım, arazide yön bulmayı da öğreniyorlar. Gönüllülerimiz bizimle sahada birçok görev yaptılar. Kastamonu ve Sinop'taki selde görevi yapmak üzere İzmir'den 150 AFAD gönüllümüz bölgeye gitti. AFAD ekipleriyle vatandaşlarımıza yardımcı oldu. Onların emeği gerçekten çok büyük. Biliyorsunuz İzmir 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Daha yeni Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Toplumu olarak afetlere karşı alabileceğimiz en önemli önlem tedbirli olmamız. Bilinçlendikçe ve tedbirler sayesinde afetten daha az etkilenir bir toplum haline geleceğiz. Biz vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyoruz" dedi.

MUCİZE BEBEK AYDA GÖNÜLLÜ KATILIMI SAĞLADI

AFAD gönüllüsü evli ve 3 çocuk annesi kimya mühendisi Selda Sevinç (47), "Türkiye bir afet ülkesi. Afetlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Onlara televizyondan görüp oturmak yerine yardımcı olmak istedim" dedi.

Bir diğer AFAD gönüllüsü evli, özel bir şirkette kabin memuru Benal Demirci (39), "İzmir depreminin sembol ismi Ayda bebeğin kurtuluş anı beni çok etkiledi. Bu tür durumlarda insanlara yardım etmeye karar verdim ve bu nedenle AFAD'a katıldım" ifadelerini kullandı.

Gönüllerden özel bir firmada makine mühendisi evli Sertaç Uçar (34) ise "1999 depremi olduğu sırada çocuktum. İzmir'deydim depremi hissetmiştim. Hala o anlar hafızamda. İnsanlar elleriyle enkaz altındakilere yardım etmeye çalışıyordu. Bugünkü gibi donanımlı ekipler ve gönüllüler yoktu. O durum beni çok etkilemişti. Ülke olarak deprem kuşağında yaşıyoruz. En son İzmir depreminde de insanların kurtarılma anlarını görmek, özellikle Ayda bebeğin çıkarılışını izlemek beni çok etkiledi" diye konuştu.