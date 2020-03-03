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Göçmenler taşıyan minibüs devrildi: 11'i çocuk 21 yaralı

BURSA'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi. Kazada, 11'i çocuk 21 Suriyeli düzensiz göçmen yaralandı.

03 Mart 2020 Salı 09:39
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Göçmenler taşıyan minibüs devrildi: 11'i çocuk 21 yaralı

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Örnekköy mevkisinde Bursa istikametine seyreden Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı minibüs, arkadan gelen 34 RD 572 plakalı otomobilin çarpmasıyla devrildi. Kazada, aralarında 11 çocuğunda bulunduğu 21 Suriyeli düzensiz göçmen yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından minibüs şoförü Al Ahmed gözaltına alınırken, otomobil sürücüsü kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
BursaGöçmenTrafik KazasıMinibüs
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