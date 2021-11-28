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Göç edemeyen leylekler 'Düşkün Leylekler Evi'nde misafir ediliyor  

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da, çeşitli nedenlerle göç edemeyen leylekler, 'Düşkün Leylekler Evi'nde misafir ediliyor. Osmanlı dönemindeki Gurebahane-i Laklakan'dan esinlenilerek inşa edilen, açık ve kapalı olmak üzere 890 metrekarelik alandaki barınakta, leyleklerin bakım ve tedavisi yapılıyor. Veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Sadece akşamları can güvenliklerini korumak için kapalı alana alıyoruz. Bu alan içinde alttan ısıtma mevcut" dedi.

28 Kasım 2021 Pazar 10:22
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Göç edemeyen leylekler 'Düşkün Leylekler Evi'nde misafir ediliyor  

Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da çeşitli nedenlerle göç edemeyen leylekler, Osmanlı zamanında Bursa'da inşa edilen ve dönemin ender hayvan hastanelerinden biri olan Gurebahane-i Laklakan'dan esinlenilerek inşa edilen 'Düşkün Leylekler Evi'nde misafir ediliyor. 800 metrekarelik açık ve 90 metrekarelik kapalı alandan oluşan barınakta, göç yolunda yorgun düşen, yaralanan ya da diğer nedenlerle göç etmesi mümkün olmayan leyleklerin bakımı, tedavisi ve rehabilitesi yapılıyor. 

'BİZE YILDA 50 LEYLEK GELİR'

Leylekler için sağlanan tüm şartların doğal koşullara birebir uygun olduğunu belirten veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Bu leylekler evi, dünyada kurulan ilk hayvan hastanesi olan Osmanlı zamanındaki Gurebahane-i Laklakan'dan esinlenerek düzenlenen bir alan. Leylek evimiz yaklaşık 800 metrekare açık alana, 90 metrekare de kapalı alana sahiptir. Leylek evimizin içinde su havuzlarımız, kum havuzlarımız aynı zamanda tüneyebilecekleri tünekler mevcuttur. Osmanlı zamanında kurulmasının amacı; leyleklerin göç yolunda yaşadığı sıkıntılar için yardımcı olmak. Kocaeli de leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan bir şehir. Bizlere yılda yaklaşık 50 leylek gelir ve bu geliş sebepleri arasında göç yorgunluğu, yuvadan erken düşme, travmatik nedenler gibi sebepler yer alıyor. Leylekler ilk geldiği zaman Ormanya'da bulunan rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanır ve doğaya dönebilecek olanlar salınır. Tabi ki bunun için de göç zamanının gelmesini bekliyoruz. Eğer göç zamanında değilse bu alanımızda bakımları devam ediyor" dedi. 

'HUZUR İÇİNDE YAŞIYORLAR'

Bazı leyleklerin kalıcı olarak misafir edildiğini de dile getiren Nalkıran, "Alanımızın içinde bulunan leyleklerin bazıları doğaya dönemeyecek durumda. Bunlara ömrünün sonuna kadar bu alanda bakılacak. Alanda uçabilen, kendini iyi hisseden, kanat antrenmanı yeterli olan leyleklerimiz de mevcut fakat onlar da buradan ayrılmak için göç zamanını bekliyorlar. Burada günlük olarak bakımları, rehabiliteleri, beslenmeleri karşılanıyor. Huzur ve refah içinde burada yaşıyorlar" diye konuştu. 

Kapalı alanlarda da hazırlanan özel kısımlarda kalan leyleklerin bakımında son derece titiz davrandıklarını söyleyen veteriner Nalkıran, "Sadece akşamları can güvenliklerini korumak için kapalı alana alıyoruz. Bu alan içinde zaten alttan ısıtma mevcut. Aynı zamanda özel yapım topraklarla ayaklarında herhangi bir sorun oluşmasını da engelliyoruz. Leyleklerimizin refahını sağlığını en üst düzeyde tutabilecek hamleleri yapmaya çalışıyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKartepeLEYLEKGöçLeylek Evi
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