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Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test uçuşu yapıldı

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de, sıcak hava balonuyla test uçuşu kent protokolünün katılımıyla yapıldı.

25 Eylül 2020 Cuma 11:56
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Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test uçuşu yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasıyla birlikte bütün dünyanın dikkatini üzerine çekti. Kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını ve turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. çalışma başlattı. Bu kapsamda Göbeklitepe SİT alanı dışında, yere bağlı olarak sıcak hava balonuyla deneme ve test uçuşları başlatıldı.

PROTOKOL BALONLA GÖBEKLİTEPE'Yİ DOLAŞTI

Göbeklitepe’de balonla tarihe yolculuk yapılması için son hazırlıkların tamamlanmasının ardından gün doğumunda Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili’nin de aralarında olduğu protokol üyeleri balonla havalandı. Renkli görüntülerin yaşandığı uçuşta kuş bakışı Göbeklitepeyi izleyenler manzaranın etkileyici olduğunu ifade etti.

BEYAZGÜL: ŞANLIURFA'NIN SEMALARI RENKLENDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, uçuş sonrası gazetecilere, sıcak hava balonuna binmenin farklı bir duygu olduğunu, kentin Şanlıurfa semalarını renklendiren balonun ilk uçuşuna da katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da balon uçurmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Beyazgül, "Balonla uçuşun ayrı bir güzelliği, duygusu var. Şanlıurfa'nın bu turizm destinasyonu içerisinde yer alması bizim için çok önemli, İnsanlar muhakkak Göbeklitepe'ye gelmeleri geriyor, buraya geldiklerinde bir başka güzellikle karşılaşacaklar, bu da balon. Yer yüzünden seyrettikleri Şanlıurfa'yı Göbeklitepe'yi bir de gökyüzünden seyretmiş olacaklar" dedi. 

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan ise tanıtım uçuşuna katılarak Göbeklitepe'yi havadan izleme fırsatını yakaladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kentin tanıtımına hizmet edecek olan balon uçuşlarının devam edeceğini aktaran Aslan, Şanlıurfa'nın balon turizminde de önemli bir destinasyon konumuna gelmesini istediklerini kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da uçuşlar için gerekli izinlerin alındığını prosedürlerin tamamlanmasının ardından uçuşların başlamasıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin Göbeklitepe'yi havada izleme imkanı bulacaklarını söyledi.

DHA

Son Güncelleme: 25.09.2020 12:01
Anahtar Kelimeler:
GöbeklitepeŞanlıurfaUNESCO Dünya Mirası Listesi
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