Girişimci Köy Kadınlarından 'BEBKA'ya Övgü

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Saitabat ve Aksu Köyü kadınlarının kırsal kalkınmada örnek olduklarını söyledi. Durak, kırsal kalkınma kapsamında girişimcilere desteğin artacağı mesajını da verdi.

Sahip oldukları girişimci ruhla, ürettikleri projeleri hayata geçirmeyi başaran ve yeni projeleriyle tüm kadınlara örnek olan Bursa Kestel’deki Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ve Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’ne BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ziyarette bulundu. GİRİŞİMCİLERE DESTEĞİMİZ HEP OLACAK. Bursa’da örnek projelere imza atan Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ve Aksu Köyü Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak, çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgi aldı. Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Şermin Cakaloğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle sohbet eden Durak, girişimci köy kadınlarının yürüttükleri faaliyetlerden çok memnun olduğunu ifade ederek, BEBKA olarak kadın girişimcilere desteklerinin her zaman olacağını ifade etti.

KIRSAL KALKINMAYA ÖNEM VERİYORUZ.

Ziyarette ayrıca kırsal kalkınma noktasında BEBKA’nın verdiği destekleri de anlatan Durak, Bursa’nın özellikle kırsal kalkınma hamleleri noktasında çok ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak gerekiyor. Sizler gibi girişimci ruha sahip kişilere bu noktada çok önemli vazife düşüyor. Ben ziyaretlerimde gördüm ki yaptığınız bu güzel faaliyetlerle bu potansiyeli ortaya çıkartmışsınız. Bundan sonra el ele vererek, BEBKA ile birlikte, bizim verdiğimiz desteklerle ülkemizin gelişimine ve insanımızın yetişmesine birlikte katkı koyacağız diye konuştu. BEBKA’YA TEŞEKKÜR. Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu da büyük mücadele vererek kurdukları derneklerinin yönetiminin köy kadınlarından oluştuğunu belirterek “Halihazırda bulunduğumuz yer, öncesinde harabeydi. Öncülük ettik ve köyümüzdeki kadınlarla birlikte derneğimizi kurarak faaliyetlerimize başladık. Bu özel günde bizleri ziyaret ederek ayrıca mutlu ettiniz. Bu vesileyle BEBKA’ya teşekkür ederim” dedi. Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Aysel Şenman da anlamlı günde yapılan özel ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, BEBKA projelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve bundan sonra da bunun devam edeceğini ifade etti. Genel Sekreter M. Zeki Durak, ziyaretlerin sonrasında derneklerin yönetiminde bulunan kadınlara karanfil verdi. Programa Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Kürel de eşlik etti.