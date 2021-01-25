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Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor

HATAY'ın yöresel ürünlerini üreten kadınların bir araya gelerek kurduğu Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (HAZEK), zeytin ve zeytinyağı ürünleri, turşu, reçel, pasta, halı dokuma, tuzlu yoğurt, hasır dokuma ve süs eşyası üretmeye başladı. Yüzlerce ürünü kooperatif bünyesinde üreten girişimci kadınlar, Türkiye pazarına açıldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 09:43
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Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor

Altınözü ilçesinde Kaymakamlık ile Belediye'nin destekleriyle kurulan, tamamı Türk ve Suriyeli kadınlardan oluşan Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (HAZEK), bir fabrika gibi çalışıyor. HAZEK' te üretilen zeytin ve zeytinyağı ürünleri, turşu, reçel, pasta, halı dokuma, tuzlu yoğurt, hasır dokuma, süs eşyaları gibi yüzlerce çeşit talepleri karşılayamıyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak ve üretime katkı sunmak amacıyla sabahın erken saatlerinde kooperatifin üretim tesisinde bir araya gelen girişimci kadınlar, taleplere yetişmeye çalışıyor.

AYVAZOĞLU: BİZ BU İŞE ÇOK İNANDIK, İDDİALIYIZ

Altınözü ilçesinde girişimci kadınların bir araya gelerek kurdukları HAZEK’in, bölge kadınlarını kalkındıracağına inandıklarını ve üretim anlamında beklediklerinden daha fazla taleple karşı karşıya kaldıklarını söyleyen HAZEK Başkanı Leyla Ayvazoğlu, talep fazlasıyla beraber hedeflerinin daha fazla istihdam sağlayıp, kadınları üretime kazandırmak olduğunu söyledi.

Yöresel ürünlerin yanı sıra, unutulmaya yüz tutmuş ne varsa, kooperatif bünyesinde yaptıklarını aktaran Ayvazoğlu, şunları söyledi:

"Biz bu işe çok inandık, iddialıyız. Gastronomi alanında unutulmuş ne varsa yeniden insanlara sunmak istedik. Gastronomi alanında iddialıyız. Bunun yanında turistik anlamda da iddialı olmak istiyoruz. HAZEK’te gıda mühendislerimizin de desteği ile birbirinden lezzetli ürünler üretiyoruz. Biz bu işe 'Kadın kazanırsa aile kazanır' anlayışıyla başladık. Eskiden kiloyla ürün hazırlarken bugün tonla ürün üretmeye başladık. Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Hediyelik eşya ürünlerimiz de mevcut. Halı dokuma, buğday sapı işleme gibi el emeği göz nuru el işi atölyelerimiz de mevcut. Buraya eğitime gelen hanımlar için kreşimiz de mevcut. Avukatımız, sosyal çalışmacımız ve psikologlarımızla Altınözlü kadınlara hem istihdam hem de sosyal faaliyetlere katılma imkanı sağlıyoruz." 

'HAZEK KISA SÜREDE ÇOK YOL KAT ETTİ'

HAZEK eğitmenlerinden Süheyla Hocaoğlu ise "Burada reçel, süt ürünleri, el işi gibi çok sayıda ürünler üretiyoruz. Kooperatifimizin desteğiyle ürettiğimiz ürünleri satabiliyoruz. 20 ile 65 yaş arasında öğrencilerimiz var. Aramızda Suriyeli kadınlar da var. Bu kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de üreten insanlar olarak sosyal yaşamda var oluyorlar" dedi.

HAZEK üyesi Suna Zümre de birbirinden lezzetli yöresel ürünleri Türkiye’nin dört bir yanından müşterilere gönderdiklerini dile getirerek, "Kadın kazanırsa aile kazanır. Biz burada geç saatlere kadar çalışarak, yöresel ürünleri en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadınGirişimciHatay
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