Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim...
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
İBB’den yarışmaya davet
İBB’den yarışmaya davet
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor

ADANA'nın güney kesiminden dezavantajlı kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla bir araya gelerek kurduğu Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde kış mevsiminin sebzelerinden elde edilen doğal pürelerle erişte yapımına başlandı. Kooperatif Başkanı Suna Çetin, pandemi dönemi daha çok sebzeli ve zerdeçallı eriştelerin ilgi gördüğünü belirtirken, ayda 800 kilograma kadar üretim yaptıklarını kaydetti.

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:59
4 Okunma
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor

Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, mevsim sebzelerinden erişte yapımına başladı. Ev ekonomilerine katkı sağlamak için bir araya gelen çok sayıda kadın girişimci, pancar, havuç, domates, ıspanak gibi sebzeleri haşlayarak püre haline getirip, taze yumurta, un ve tuz ilave ettikten sonra yoğurdukları hamurla doğal ve taze erişte üretiyor. Aynı yöntemle tam buğday ve zerdeçallı erişte de yaptıklarını dile getiren Kooperatif Başkanı Suna Çetin, pandemiyle birlikte bu ürünlere yoğun talep olduğunu belirtti.

SEBZELİ VE ZERDEÇALLI ERİŞTEYE YOĞUN TALEP

Pandemi döneminde daha çok sebzeli ve zerdaçallı eriştelerin satışlarında artış olduğunu ifade eden Suna Çetin, haftada 250- 300 kilogram olmak üzere talebe göre ayda 800 kilograma kadar üretim yaptıklarını söyledi. Kooperatiflerine gelen, sosyal medyadan ulaşan vatandaşların yanı sıra Adana'da 50 satış noktasına ulaştıklarını belirten Çetin, "Kentimizin yanı sıra Antalya, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve diğer birçok ile ürünlerimizi gönderiyoruz. Reçel ve tatlılarımızın yanı sıra bu hafta erişte yapımına başladık. Kış mevsiminin sebzelerini haşlayarak tamamen kendi pürelerinden doğal ve taze erişte elde ediyoruz. Pandemi dönemi yoğun talep üzerine daha çok sebzeli ve zerdaçallı eriştelere yoğunlaştık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GirişimciKadınErişte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Urla Özbek'te kurulacak arıtma tesisine tepki
 Urla Özbek'te kurulacak arıtma tesisine tepki
Zararlı yazılımla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
Zararlı yazılımla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
Çorlu Şehitliği'nde çalınan pirinç bayrak direkleri yenilendi
Çorlu Şehitliği'nde çalınan pirinç bayrak direkleri yenilendi
Siirt fıstığında fiyat düşüşü; satıcı da tüketici de memnun
Siirt fıstığında fiyat düşüşü; satıcı da tüketici de memnun
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum 
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum 
Vaka sayısı azalan 10 kentten Bingöl'de esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Vaka sayısı azalan 10 kentten Bingöl'de esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor
Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor
‘Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi' geçim kapıları oldu
‘Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi' geçim kapıları oldu
CİNAYETTEN 5 YIL SONRA YAKALANDI
CİNAYETTEN 5 YIL SONRA YAKALANDI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma