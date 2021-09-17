Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417.46
ALTIN
487.20
DOLAR
8.6056
STERLİN
11.8788
EURO
10.1455
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Giresun’da sağanak; 1 köyde eğitime ara verildi

GİRESUN'da, sağanak nedeniyle Çaldağ köyünde derenin debisi yükseldi, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Dere yakınındaki Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu’nda eğitime tedbir amaçlı 1 gün ara verildi.

17 Eylül 2021 Cuma 10:57
7 Okunma
Giresun’da sağanak; 1 köyde eğitime ara verildi

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonucu merkeze bağlı Çaldağ köyünden geçen Batlama Deresi’nde su seviyesi yükseldi. Yollarda su baskınlarına neden olan yağışta, debisi yükselen dereden taşan sular, Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu bahçesine kadar ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, önlem alarak, taşkın yaşanan noktalara müdahale etti.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; tedbir amaçlı okulda eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “İl merkezinde Batlama Deresi Vadisi’nin yüksek kesimlerine ani yağan yağmur sonrasında, ilimiz merkez Çaldağ köyünde bulunan Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu/Ortaokulu’nun yanında bulunan deredeki su seviyesi, ana yoldan okula ulaşımı sağlayan köprünün üzerine ve okulun bahçesine kadar yükselmiştir. Köprü İl Özel İdaresi ve İl AFAD yetkililerince güvenlik açısından araç trafiğine kapatılmış olup su seviyesinin düşmesinden sonra gerekli teknik inceleme yapılacaktır. Bu nedenle, Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu/Ortaokulu’nda eğitim öğretime, 17 Eylül Cuma günü, 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Zamanında alınan önlemler sayesinde vadide kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamış olup bölgede gerekli önlemler alınarak, olabilecek muhtemel taşkınlara karşı da ekipler hazır olarak bekletilmektedir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunYağmurYağışOkulEğitimÇaldağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğirdir Gölü'nü kirleten borunun bağlantı noktası söküldü
Eğirdir Gölü'nü kirleten borunun bağlantı noktası söküldü
'Türkiye'nin çatısı' eriyor
'Türkiye'nin çatısı' eriyor
Kütahya’da öğrenci servisine TIR çarptı: 5 yaralı
Kütahya’da öğrenci servisine TIR çarptı: 5 yaralı
Edirne'de okul çevresi denetimi; 3 kilo tütün ve 21 bin makaron ele geçirildi
Edirne'de okul çevresi denetimi; 3 kilo tütün ve 21 bin makaron ele geçirildi
Otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı
Otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı
Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı
Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı
İskenderun’da şiddetli yağış
İskenderun’da şiddetli yağış
Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu
Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu
Selden etkilenenlerin elektrik faturaları ertelendi
Selden etkilenenlerin elektrik faturaları ertelendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma