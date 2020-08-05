Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi

KOCAELİ - Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe bölgesinde tatil yapan bazı kişiler, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize atlıyor. Dalgaların aşındırması sonucu doğal süreçle meydana gelen kayalıklarda bazı gençler, tehlikeye aldırış etmiyor. Yaklaşık 20 metre tehlikeli tırmanışın ardından kayalıkların en yüksek kesimine ulaşan gençler, daha sonra kendilerini suya bırakıyor. En ufak denge sorunu yaşandığında facia ile sonuçlanabilecek atlayış sırasında ikinci tehlike ise suya girildiğinde doğuyor. Suyun altında kayalıklara çarpma ve tırmanırken kayalıklardan düşme ihtimali olan gençlerin bu girişimi, görenleri korkutuyor. Geçen yıllarda ölüm ve yaralanmalar olmasına rağmen gençler, tehlikeye aldırış etmeden eğleniyor.



'RİSKİ GÖZE ALIYORUZ'



Daha önce birçok kişinin kayalıklarda mahsur kaldığını belirten Cihat Ateş, "Korkmuyorum, çocukluğumdan beri atlıyorum, çok eğlenceli. Tırmanırken de riskli durum var onu göze alarak çıkıyoruz ama bir şey olacağını zannetmiyorum. Bazen kayalıkların üzerine çıkıp atlamaya cesaret edemeyenler oldu. Çıkarken kolay, inmesi çok zor. Bu yüzden kendine güvenenler zaten hemen atlıyor, cesaret edemeyenler ise 1-2 saat bekledikten sonra atlıyor” dedi.



'RİSKLİ AMA BU EĞLENCEYE DEĞİYOR'



Yaptıkları tehlikeli atlayışın son derece heyecan verici olduğunu belirten Berat Damar ise "Çocukluğumuz burada geçti, sürekli çıkıp atlıyoruz. Riskli ama bu eğlenceye değiyor. Atlayamadığım, korktuğum anlar oldu ama bir anlık cesaretimizi toplayıp atlıyoruz. İki kayanın arasına atlıyoruz, yaklaşık 10 metre derinlik var. Suyun dibindeki taşa çarpma riskimiz de yok, kayalıklara çarpma riskimiz zaten yok. Kendimizi bıraktığımız zaman hemen iniyoruz" diye konuştu.