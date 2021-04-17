Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
461.090
DOLAR
8.0625
STERLİN
11.1712
EURO
9.6585
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim...
Kalkan’da 14 arsa satılıyor
Kalkan’da 14 arsa satılıyor
YTÜ Öğretim Üyesi alacak
YTÜ Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim...
Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi 32...
İş fırsatları için hemen tıkla!

GENÇLER DİJİTAL DÖNÜŞÜME BEBKA İLE ARTIK HAZIR

BEBKA, GENÇLERİ DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIRLIYOR

17 Nisan 2021 Cumartesi 10:57
85 Okunma
GENÇLER DİJİTAL DÖNÜŞÜME BEBKA İLE ARTIK HAZIR

MUSTAFA YILDIZ

Bursa- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Kodluyoruz Derneği iş birliği ile düzenlediği Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri’nden 75 genç mezun oldu.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te eğitim gören ya da yaşayan, yazılım alanında kariyer yapmak isteyen, 19-29 yaş arasındaki gençlere yönelik düzenlenen atölyelerden 75 kişi mezun oldu. Atölyelere katılan gençler, 3 ayrı programdan oluşan yoğun bir eğitim döneminden geçerek, geliştirdikleri projeleri sunduktan sonra mezun olmaya hak kazandılar.

BEBKA’DAN ‘MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ’ DESTEĞİ. Bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve girişim fikrine sahip kişilere, fikirlerini ürüne dönüştürmeleri noktasında destek olmak istediklerini belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, BEBKA tarafından bölgemizde ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ışığında genç girişimcilerin teknoloji odaklı fikirlerini geliştirmelerine önem veriyoruz. Bu alanda girişimcilerimizin ortaya koydukları, yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama deneyimlerini güçlendirerek girişimciler arasından teknoloji yöneticisi yetiştirilmesini belirledik. Bu kapsamda Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim programı hayata geçirildi. Bu programda, PHP Laravel, C#.NET Core ile MVC, JavaScript ve React web geliştirme programlama dillerinde girişimcilere, uzmanlar tarafından eğitim verildi dedi.

7 GENÇ İLK İŞLERİNE KAVUŞTU. Düzenlenen programa gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu ifade eden Durak, Yazılım geliştirme ve kodlama atölyelerimiz bölgemizdeki gençlerden yoğun talep aldı.  3 atölyeye toplamda 921 kişi başvuru yaptı, atölyelere kabul edilen 75 kişi ise mezun oldu. Eğitimlerini tamamlayan 7 gencimiz ilk işlerine bu alanda sahip oldular. Ayrıca, mezunlarımızdan 1 genç BEBKA’nın Eskişehir ilinde yürüttüğü SeedUP İnovatif Girişimcilik Programına kabul edilerek girişimci eğitimi ve mentorluk hizmeti almaya başladı diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Köşger: İzmir'de vaka sayılarında düşüş yok
Vali Köşger: İzmir'de vaka sayılarında düşüş yok
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti
Lara sahilinde zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi
Lara sahilinde zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi
Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı
Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı
81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması
81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması
Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor
Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor
10 kilometre kaçan alkollü sürücü: Ben kimseden kaçmadım
10 kilometre kaçan alkollü sürücü: Ben kimseden kaçmadım
Yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı 
Yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı 
Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu
Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma