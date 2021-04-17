GENÇLER DİJİTAL DÖNÜŞÜME BEBKA İLE ARTIK HAZIR

MUSTAFA YILDIZ

Bursa- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Kodluyoruz Derneği iş birliği ile düzenlediği Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri’nden 75 genç mezun oldu.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te eğitim gören ya da yaşayan, yazılım alanında kariyer yapmak isteyen, 19-29 yaş arasındaki gençlere yönelik düzenlenen atölyelerden 75 kişi mezun oldu. Atölyelere katılan gençler, 3 ayrı programdan oluşan yoğun bir eğitim döneminden geçerek, geliştirdikleri projeleri sunduktan sonra mezun olmaya hak kazandılar.

BEBKA’DAN ‘MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ’ DESTEĞİ. Bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve girişim fikrine sahip kişilere, fikirlerini ürüne dönüştürmeleri noktasında destek olmak istediklerini belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, BEBKA tarafından bölgemizde ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ışığında genç girişimcilerin teknoloji odaklı fikirlerini geliştirmelerine önem veriyoruz. Bu alanda girişimcilerimizin ortaya koydukları, yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama deneyimlerini güçlendirerek girişimciler arasından teknoloji yöneticisi yetiştirilmesini belirledik. Bu kapsamda Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim programı hayata geçirildi. Bu programda, PHP Laravel, C#.NET Core ile MVC, JavaScript ve React web geliştirme programlama dillerinde girişimcilere, uzmanlar tarafından eğitim verildi dedi.

7 GENÇ İLK İŞLERİNE KAVUŞTU. Düzenlenen programa gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu ifade eden Durak, Yazılım geliştirme ve kodlama atölyelerimiz bölgemizdeki gençlerden yoğun talep aldı. 3 atölyeye toplamda 921 kişi başvuru yaptı, atölyelere kabul edilen 75 kişi ise mezun oldu. Eğitimlerini tamamlayan 7 gencimiz ilk işlerine bu alanda sahip oldular. Ayrıca, mezunlarımızdan 1 genç BEBKA’nın Eskişehir ilinde yürüttüğü SeedUP İnovatif Girişimcilik Programına kabul edilerek girişimci eğitimi ve mentorluk hizmeti almaya başladı diye konuştu.