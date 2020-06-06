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Genç tasarımcının 'Xanthos' koleksiyonuna tam not

Antalya'da modacı Fevzican Ceman'ın (23) 'Xanthos' adını verdiği koleksiyonu, moda sektörü temsilcilerinden tam not aldı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 08:58
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Genç tasarımcının 'Xanthos' koleksiyonuna tam not

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nü tamamladıktan sonra ilk koleksiyonunu 6 ay içinde oluşturan Fevzican Ceman, antik çağda Likya'nın başkenti olan Xanthos'un adını verdiği koleksiyonunu, mart ayı başında düzenlenen Antalya Fashion Week'te tanıttı. 7 parçadan oluşan özel koleksiyon, beğenildi. Ceman, "Koleksiyonumun parçalarında aşkı, tarihi, savaşları, dokuyu, hissi, gücü ve sonsuzluğu işledim" dedi.

Koronavirüs salgını sonrası uygulanan karantinaların kalkması ve yaşamın normale dönmesi halinde önümüzdeki aylarda Oslo'da düzenlenecek moda etkinliklerinde koleksiyonunun sergileneceğini kaydeden Cema, "7 parçadan oluşan kapsül koleksiyonum benim ilk göz ağrım. Günler süren çalışmamın ardından koleksiyonum ortaya çıktı. Gurur duyuyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
XanthosTasarımKoleksiyonModa
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